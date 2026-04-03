오세훈, '여론조사비 대납' 공판 출석…"짜맞추기 조작 기소"

"사기 집단 휘말려 귀한 시간 소비하는 것 참담해"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 재판을 받고 있는 오세훈 서울시장이 "재판이 진행될수록 이 사건의 본질이 드러나고 있다"며 "처음부터 짜맞추기 조작 기소이고 범죄자 옹호 기소"라고 3일 밝혔다.

오 시장은 이날 페이스북에 '사기 범행이 드러나고 있습니다'라는 제목의 글을 올려 이 같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 사건 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 2026.04.03 photo@newspim.com

오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨에게 여론조사를 부탁, 사업가 김한정 씨를 통해 같은 해 2월~3월경 5회에 걸쳐 여론조사 비용 명목으로 3300만원을 대납하게 했다는 혐의로 재판에 넘겨졌다.

이날 오전 오 시장은 서울중앙지법 형사22부(재판장 조형우) 심리로 열린 정치자금법 위반 사건 공판에 출석했다. 1심 선고는 6·3 지방선거 이후 나올 예정이다.

앞서 지난 1일 재판에 증인으로 출석한 김영선 전 국민의힘 의원은 '오 시장이 정치 브로커 명태균 씨에게 '이기는 여론조사'를 부탁했다'라는 취지로 증언했다.

이에 대해 오 시장은 "김영선은 수사 초기에 이 사건에 대해 대부분 모른다는 입장이었다. 그런데 수사 과정에서 검사들의 중재로 명태균의 가이드를 받은 것으로 드러났다"며 "이후 김영선은 자신의 기존 진술을 모두 바꿔 명태균의 주장에 따르고 있다. 명백한 입 맞추기"라고 주장했다.

그러면서 "명태균 일당이 만들었다는 여론조사는 모두 조작됐을 뿐 아니라 오세훈 캠프가 이를 받아본 적도, 활용한 적도 없다는 사실이 속속 자백과 증거로 확인되고 있다"며 "사기 집단에 휘말려 이 귀한 시간을 소비해야 한다는 것이 참담하다"고 했다.

오 시장은 "이제 오늘 재판으로 사기 범행의 전모가 드러날 것"이라며 "모든 것을 설계한 명태균 사기범 일당과 민중기 특검, 반드시 그 대가를 치르게 될 것"이라고 강조했다.

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