광주시, 웨딩플레이션 속 '1만원 공공예식장' 운영

5월부터 전남도민 확대

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 청사 공간을 활용해 공공예식장을 운영하고 있다고 3일 밝혔다.

이용료는 잔디광장, 장미공원 등 실외의 경우 1일 1만원이고 실내인 1층 시민홀은 2시간당 1만원(냉난방비 별도) 수준으로 경제적 부담을 크게 낮췄다.

빛의 정원. [사진=광주시] 2026.04.03 bless4ya@newspim.com

예식 공간에는 주차장·화장실·전기 등 기본적인 편의시설이 제공되며 꽃장식과 테이블 등 예식 소품은 신청자가 직접 준비해 개성 있는 결혼식을 연출할 수 있다.

구내식당을 활용한 간편 식사(국수 1인 5000원) 제공으로 피로연 비용을 절감할 수 있으며, 야외 케이터링도 가능하다. 기상 상황에 따라 실내 공간으로 전환할 수 있는 대응체계도 갖췄다.

예식 신청은 예식일 기준 6개월 전부터 가능하며 하루 1회 예약제로 운영해 여유로운 예식 진행을 지원한다.

예약은 광주시 총무과를 방문하거나 전화, 공유누리 누리집을 통해 간편하게 신청할 수 있다.

다만 공공안전과 행사 운영 상황에 따라 일정이 일부 조정될 수 있다.

이와 함께 광주시인재교육원 후생관과 무등산 생태탐방원 등에서도 공공예식 자원이 운영되고 있어 예비부부들의 선택 폭을 넓히고 있다.

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