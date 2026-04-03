배민 개인정보 빼돌려 오물·래커칠...'보복 대행' 총책 구속 송치

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 배달의민족 고객 정보를 빼돌려 남의 집에 오물을 뿌리는 등 이른바 '보복 대행'을 벌인 조직 총책이 검찰에 구속 송치됐다.

3일 경찰에 따르면 서울 양천경찰서는 범죄단체조직, 정보통신망법상 정보통신망 침해, 주거침입, 재물손괴, 협박, 개인정보보호법 위반 등 혐의를 받는 30대 남성 정모 씨를 구속 송치했다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

정씨는 텔레그램에 '보복 테러' 의뢰 채널을 개설해 돈을 받고 지난 1월 서울 양천구와 경기 시흥시 등 아파트 현관에 오물을 뿌리고 욕설 낙서를 한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 정씨는 조직원인 40대 남성 여모 씨를 배달의민족 외주사 상담사로 위장 취업시키고 범행에 필요한 주소지를 무단 조회하도록 지시했다. 여씨는 해당 업체에 취업 후 약 1000건의 개인정보를 조회한 것으로 조사됐다. 여씨와 윗선 역할을 한 이모 씨 역시 지난 2일 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

한편 지난 1월부터 전날까지 전국에서 경찰에 신고된 보복 대행 범죄는 53건이다. 이 중 45건에 연루된 피의자 40명이 입건됐다. 정씨 조직에서는 모두 4명이 검거됐다. 경찰은 보복을 의뢰한 사람도 수사할 예정이다.

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