넥슨, 롯데월드 매직아일랜드 내 '메이플 아일랜드' 개장

메이플스토리 세계관 감성 현실에서 경험 가능

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넥슨은 롯데월드와 협업해 서울 잠실 롯데월드 어드벤처 야외 구역 매직아일랜드 내 약 600평 규모 공간을 '메이플스토리' IP로 꾸민 '메이플 아일랜드'를 3일 정식 개장했다고 밝혔다.

'메이플 아일랜드'는 '메이플스토리'의 세계관과 감성을 현실에서 경험하도록 설계한 상설 스토리형 테마파크 헤네시스, 루디브리엄, 아르카나 등 인기 지역 배경의 귀여운 몬스터와 함께 어트랙션을 즐기고 숨겨진 퀘스트를 해결하며 이야기의 주인공이 되는 특별한 경험을 선사한다.

넥슨은 롯데월드와 협업해 서울 잠실 롯데월드 어드벤처 야외 구역 매직아일랜드 내 약 600평 규모 공간을 '메이플스토리' IP로 꾸민 '메이플 아일랜드'를 3일 정식 개장했다고 밝혔다. [사진= 넥슨]

현장에는 '현실이 되는 메이플스토리'를 콘셉트로 신규 어트랙션 3종을 포함한 총 4종의 어트랙션을 선보인다.

먼저 신규 롤러코스터 '스톤 익스프레스'에서는 돌의 정령을 찾기 위한 여정을 빠른 속도로 즐기며 '메이플 아일랜드' 곳곳을 탐험할 수 있다.

신규 어트랙션 '아르카나 라이드'에서는 정령들과 함께 정령의 나무에 생명력을 불어넣는 이야기를 체험할 수 있으며 '에오스 타워'에서는 타워 꼭대기의 핑크빈을 향해 빠른 속도로 타워를 오르내리는 경험이 펼쳐진다.

또 이번 개장에 맞춰 기존 어트랙션 '자이로 스핀'이 '메이플 아일랜드' 콘셉트로 리뉴얼돼 함께 공개된다.

다채로운 종류의 굿즈와 식음료도 만나볼 수 있다. '메이플 스토어'에서는 '메이플 아일랜드' 어트랙션에서 영감을 받아 제작한 '에오스타워 드링크보틀', '스톤 익스프레스 핑크빈 키링' 등과 공간의 개성을 반영한 '핑크빈 볼캡', '흰 모래토끼 볼캡' 등 귀엽고 개성 있는 디자인이 두드러지는 굿즈 상품이 판매된다.

'메이플 스위츠'에서는 게임 속 아이템을 현실에 구현한 '빨간 포션', '파란 포션'과 더불어 '핑크빈 선데이' 등 허기를 달래는 다양한 식음료를 확인할 수 있다. 이 밖에도 '메이플 아일랜드' 공식 홈페이지를 통해 각종 미니 게임과 이벤트 즐길 수 있다.

한편 넥슨과 롯데월드는 지난 3월 14일부터 롯데월드 어드벤처 전역을 '메이플스토리' IP로 가득 채우는 시즌 페스티벌 '메이플스토리 인 롯데월드(Maplestory in Lotteworld)'를 진행 중이다.

오는 6월 14일까지 약 3개월간 진행하는 이번 협업으로 '메이플 아일랜드'와 함께 이용자와 방문객을 대상으로 '메이플스토리' 캐릭터 연동 체험존, 매직캐슬 맵핑, 퍼레이드 등 특별한 경험을 선사할 계획이다.

'메이플 아일랜드'와 시즌 페스티벌 '메이플스토리 인 롯데월드'에 관한 더욱 자세한 내용은 '메이플 아일랜드' 공식 홈페이지와 인스타그램에서 확인할 수 있다.

origin@newspim.com