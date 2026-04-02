이재우 제천시장 예비후보, 측근 특혜 의혹 반박…법적 조치 예고

지역 매체 후보 측근 토지 소유와 법원 이전 연관성 제기

이미 2015년 취득된 사유지…정치적 행보나 선거와 무관

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =국민의힘 이재우 제천시장 예비후보는 법원과 검찰청이 제천비행장 일대로 이전하는 과정에 이 예비후보가 관여됐다는 보도를 한 제천의 한 인터넷 매체에 대해 법적 조치를 예고했다.

해당 매체는 2일 이 예비후보의 측근이 비행장 인근의 토지를 소유하고 있는데 법원 이전으로 부동산 가치 상승으로 인한 차익 챙겼다는 특혜 가능성을 제기했다.

2일 제천시청에서 이재우 제천시장 예비후보가 자신에 대한 허위보도 기자회견을 하고 있다.[사진=조영석 기자] 2026.04.02 choys2299@newspim.com

이 예비후보의 측근이 부동산을 취득할 당시 이 예비후보가 기획재정부 근무할 당시여서 법원 이전 추진에 일정 부분 역할을 했을 것이라는 의혹을 제기했다.

이에 대해 이 예비후보는 "기사 내용은 명백한 허위사실에 의한 악의적 보도라며 문제의 토지는 2015년 이미 취득한 부동산으로 당시는 본인의 정치적 행보나 선거와는 무관하다"라며 "법원 이전은 법원 측이 접근성과 효율성을 고려해 결정한 것"이라고 주장했다.

이 예비후보는 해당 매체에 대해 "언론중재위원회 제소와 허위사실 공표 및 명예훼손 혐의로 고발하겠다"고 밝혔다.

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