폴레드, 코스닥 상장 위해 증권신고서 제출

신주 260만주 공모…수요예측 22일~28일



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 프리미엄 육아용품 브랜드 폴레드가 코스닥 상장을 추진하며 2일 증권신고서를 제출했다. 신주 260만주를 공모하며, 주당 희망 공모가는 4100원~5000원으로 총 공모 예정 금액은 약 107억원 규모다. 상장 주관사는 NH투자증권이다.

기관투자자 대상 수요예측은 이달 22일~28일 진행되며, 일반 청약은 5월 4일~6일 실시될 예정이다.

폴레드는 에어러브(AIRLUV) 통풍·온열 시트를 주력으로 픽셀, 프랭클린, 유팡, 베이비브레짜 등 프리미엄 유아가전·리빙 제품을 앞세워 성장해 왔다. 에어러브는 국내외에서 누적 판매 100만 대를 돌파하며 K-육아용품 수출 브랜드로 자리매김했다. 폴레드는 지난해 매출액 약 800억원, 영업이익 104억원을 달성하며 전년 대비 큰 폭의 실적 성장을 이뤘다.

폴레드 로고. [사진=폴레드]

공모 자금은 ▲연구개발(R&D) 운영 자금 ▲물류센터 구축 등 중장기 성장 기반 강화를 위한 전략적 투자에 쓰일 예정이다.

폴레드 관계자는 "이번 코스닥 상장은 프리미엄 육아용품 브랜드를 넘어 글로벌 유아 라이프스타일 기업으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "기술 경쟁력과 브랜드 파워를 기반으로 해외 시장 공략을 가속화하고 지속 가능한 성장 구조를 구축해 나가겠다"고 말했다.

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