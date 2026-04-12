삼성물산, 대치쌍용1차 재건축 시공사 선정…'래미안 르네아르 대치' 제안

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대치동 재건축 신호탄…삼성물산 시공사 '낙점'

999가구·공사비 6892억원…강남권 최고 수준 설계 적용

[서울=뉴스핌] 정성훈 기자 = 삼성물산 건설부문이 서울 강남구 대치동 대치쌍용1차 재건축 사업의 시공사로 최종 선정됐다.

12일 삼성물산에 따르면 대치쌍용1차 재건축 조합은 전날 열린 총회에서 삼성물산을 시공사로 선정하는 안건을 가결했다.

대치쌍용1차 재건축 사업은 서울 강남구 대치동 66번지 일대에 지하 4층~지상 49층, 6개동, 999가구와 부대복리시설 등을 조성하는 사업이다. 공사비는 약 6892억원 규모다.

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 강남구 대치쌍용1차 아파트 근처에 삼성물산 건설부문이 정비계획 변경 및 통합심의 통과를 축하하는 현수막을 설치했다. 2025.12.16 blue99@newspim.com

대상지는 지하철 3호선 학여울역에서 도보 2분 거리의 역세권 입지다. 대현초, 대명중, 휘문중, 휘문고 등 학군과 가깝고 대치동 학원가 접근성도 우수하다. 양재천, 탄천, 대치유수지체육공원 등 자연환경과 롯데백화점, 이마트, 삼성서울병원 등 생활 인프라도 갖췄다.

삼성물산은 새 단지명으로 '래미안 르네아르 대치(RAEMIAN ReneAr Daechi)'를 제안했다. 프랑스어로 부활·재생을 뜻하는 '르네(Rene)'와 예술을 뜻하는 '아르(Art)'를 결합해 '새롭게 태어난 대치의 얼굴이자 하나의 고귀한 예술적 단지'라는 의미를 담았다는 설명이다.

외관은 수직적 실루엣에 원형의 선들이 겹쳐 회전하며 상승하는 듯한 곡선 패턴을 적용해 각도에 따라 다른 입면을 구현하도록 설계했다. 양재천 수변공원과 연계한 조망형 아트라운지 '스파이럴 쉘'도 단지의 상징 공간으로 계획했다.

대안 설계를 통해 조합원 690명 모두가 양재천과 탄천, 대모산 등 주변 자연환경을 조망할 수 있도록 했고 약 1만5000제곱미터(㎡) 규모의 중앙광장도 확보했다.

커뮤니티 시설은 가구당 약 13.2㎡ 규모로 강남권 최고 수준을 지향한다. 아쿠아파크, 골프클럽, 다이닝 카페테리아 등 복합 커뮤니티 시설과 각 동 지하공간의 입주민 전용 프라이빗 커뮤니티가 조성될 예정이다. 3개층 높이의 스카이 커뮤니티에는 양재천, 탄천, 한강 등을 조망할 수 있는 파노라마 뷰를 담는 방안도 제시됐다.

세대 내 천장고는 2.82m로 계획했다. 또 1등급 층간소음 저감기술과 음식물·일반쓰레기 이송설비, 인공지능(AI) 주차관리 시스템 등 미래형 주거 기술도 적용할 예정이다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장은 "대치쌍용1차가 대한민국 주거 트렌드의 새로운 이정표가 되도록 조성할 예정"이라고 말했다.

jsh@newspim.com