박승원 예비후보 "이재명 정부와 함께 오직 광명·더 잘 사는 광명 위해 뛰겠다"

박후보, 제9회 전국동시지방선거 광명시장 출마를 공식 선언

"이재명 정부와 함께 설계해온 광명의 미래를 현실로 만들겠다"



[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 박승원 경기 광명시장 예비후보가 2일 광명시청 잔디광장에서 출마선언 기자회견을 열고, 제9회 전국동시지방선거 광명시장 출마를 공식 선언했다.

박승원 경기 광명시장 예비후보가 2일 오후 2시 광명시청 잔디광장에서 출마선언 기자회견을 열고, 제9회 전국동시지방선거 광명시장 출마를 공식 선언했다. [사진=박승원 광명시장 예비후보 선거캠프]

박승원 예비후보는 이날 출마선언에서 "오직 광명을 위해, 더 잘 사는 광명을 위해 뛰겠다"며, "이재명 정부와 함께 설계해온 광명의 미래를 현실로 만들겠다"고 밝혔다.

박승원 예비후보는 자신이 전국자치분권민주지도자회의 상임대표, 더불어민주당 참좋은지방정부위원회 위원장으로서 광명시와 지방자치의 미래를 설계해 온 유능한 지방자치의 적임자라고 강조했다.

특히 이재명 도지사와 함께 경기도와 광명의 미래를 설계했고, 정책의 철학과 행정의 속도를 맞춰본 경험을 언급하며 이재명 정부의 정책과 방향을 지방정부의 성과로 연결할 수 있는 후보라고 밝혔다. 그는 전국자치분권민주지도자회의 상임대표, 민주당 참좋은지방정부위원회 위원장 등을 맡아 왔다.

또 지난 8년간의 시정 성과와 관련해 전 동 주민자치회 시행, 평생학습도시 실현, 기후의병과 탄소중립 정책, 사회연대경제와 자원순환 정책, 지역화폐를 통한 골목경제 활성화 등을 언급하며 "광명은 시민과 함께 성장한 도시이자, 지속가능한 미래도시로 나아가고 있다"고 평가했다.

박승원 예비후보는 이어"지금 광명은 대전환의 시기"라며 대규모 재개발·재건축, 도시개발, 교통혁신, 미래산업 기반 조성이 동시에 추진 중인 지금 필요한 것은 새로운 구호가 아니라 현장을 알고 변화를 읽고 끝까지 책임질 수 있는 검증된 리더십이라고 강조했다.

이날 기자회견에서 박승원 예비후보는 ▲100년 가는 미래 글로벌 문화수도 광명 ▲기업과 사람이 모이는 일자리 도시 광명,▲안전하고 균형 있는 도시 성장▲쾌적한 광역교통 체계 완성▲포용과 기본이 지켜지는 기본사회 1번지 광명 ▲사람과 자연이 공존하는 지속가능 도시 광명이라는 향후 광명의 6대 비전도 제시했다.

먼저 그는 '미래 글로벌 문화수도'를 목표로 삼았다. 3기 신도시 내 특화산업 구축으로 지역의 미래 먹거리를 확장해 신성장 기반을 다지고, 이 정부의 문화·예술·스포츠 산업에 발맞춰 K-아레나 유치에 힘을 쏟겠다는 구상이다. 중앙정부가 주력하는 AI 데이터 기반 스마트행정을 도시 전반에 적용하는 방안도 있다.

그는 "광명을 국가의 미래 먹거리를 선도하는 대표도시로 도약시킬 것"이라고 자신했다. 이어 "광명시흥테크노밸리와 3기 신도시, KTX광명역세권의 광역교통망과 첨단산업 기반을 연계해 K-청년 혁신타운의 초석을 마련하겠다"고 덧붙였다.

다음은 '기본사회'다. 이 대통령의 시그니처 정책 '1번지'를 꿰차겠다는 각오다.

박 시장은 "기본돌봄, 기본교육, 기본교통, 기본주택, 기본환경, 기본관계 등 시민 모두가 기본적 삶을 누리게 할 것"이라며 "정부의 통합돌봄 시스템을 조기 정착시킬 수 있도록 아동부터 노인까지 맞춤형 복지정책을 펼치겠다"고 다짐했다.

이 외에 ▲광명·철산·하안 지역의 투명한 재정비 사업 추진을 통한 균형발전 도모 ▲광명시흥선·GTX-D, E▲신안산선▲월곶판교선 등 광역철도망 조기 추진▲신천-하안-신림선 확정 견인▲서울 직결도로 4개 신설 등 교통 공약을 제시했다.

이와 함께 민선 7~8기에 걸쳐 주력해온 '사람과 자연의 공존' 가치도 내세웠다. "탄소중립은 미래 도시의 생존 전략"이라며 "공공 햇빛발전소와 에너지 플랫폼 다각화로 자원순환 체계를 도시 경쟁력으로 키우겠다"는 것이다.

끝으로 박승원 시장은 "한번도 민주당의 가치에서 멀어진 적 없고, 당이 어려울 때도 떠나지 않고 흔들리지 않았다"며 "민주당과 광명의 미래를 끝까지 책임지겠다"고 의지를 다졌다.

박승원 예비후보는 "저는 진짜 민주당, 진짜 광명 사람"이라며"민주당의 가치와 함께 걸어온 사람, 광명의 미래를 끝까지 책임질 사람, 그 사람이 바로 박승원"이라고 강조했다. 마무리하며"지난 8년간 광명은 혼자가 아니라 함께 견디고, 각자가 아니라 공동체로 회복하며 미래 가치를 만들어 온 도시","앞으로의 4년도 말보다 실행으로, 약속보다 성과로 증명하겠다"고 밝혔다.

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