3월 외환보유액 40억 달러 감소…11개월만에 최대치

기타통화 환산액 감소…국민연금 외환스왑 등 하락 요인

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 3월 우리나라 외환보유액이 약 40억 달러 줄었다. 환율 변동으로 인한 기타통화 자산의 환산액 감소와 시장 안정화 조치 영향이다.

한국은행이 3일 발표한 '2026년 3월말 외환보유액'에 따르면 지난달 말 기준 우리나라의 외환보유액은 4236억 6000만 달러로 집계됐다. 이는 전월 말 대비 39억 7000만 달러 감소한 수치다.

한국은행은 "기타통화 외화자산의 미 달러화 환산액이 감소했으며 국민연금과의 외환스왑 등 시장 안정화 조치 등으로 인해 보유액이 줄었다"고 설명했다. 실제로 지난달 미 달러화 지수(DXY)는 약 2.8% 상승하며 강세를 보였다. 반면 유로화(-2.9%), 파운드화(-2.3%), 호주달러화(-3.6%) 등 주요 통화는 달러 대비 일제히 절하됐다.

[자료=한국은행]

자산별로 보면 국채와 회사채 등 유가증권이 3776억 9000만 달러로 전체의 89.2%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했다. 예치금은 210억 5000만 달러(5.0%), 특별인출권(SDR) 155억 7000만 달러(3.7%), 금 47억 9000만 달러(1.1%), IMF포지션 45억 5000만 달러(1.1%) 순이었다.

유가증권은 전월 대비 22억 6000만 달러 감소했으며 예치금은 14억 4000만 달러 감소했다. 시세 변동과 무관하게 장부가로 평가되는 금 보유액은 47억 9000만 달러로 전월과 동일하게 집계됐다.

올해 2월 말 기준 우리나라의 외환보유액 규모는 4276억 달러로 세계 12위 수준을 유지했다. 국가별로는 중국이 3조 4278억 달러로 1위를 차지했으며, 이어 일본(1조 4107억 달러), 스위스(1조 1135억 달러), 러시아(8093억 달러), 인도(7285억 달러) 순으로 나타났다.

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