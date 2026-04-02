禹 의장, 차량 5부제 동참 인증샷...정청래·한병도·김태년 등 여권도 동참

禹 의장 "유가·에너지 상황 매우 엄중…함께 이겨내야"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 중동 사태에 따른 에너지 수요 절감을 위해 이재명 대통령이 '공공기관 차량 5부제'를 당부한 가운데 우원식 국회의장과 한병도 더불어민주당 원내대표를 비롯한 여권 인사들이 적극 동참에 나섰다.

2일 정치권에 따른면 우 의장과 민주당 의원들이 잇따라 대중교통 이용을 선언하며 소셜미디어(SNS)를 통해 출근길 모습을 홍보하고 있다.

우원식 국회의장이 자신의 자전거를 이용해 국회로 출근하고 있다. [사진=우원식 국회의장실]

우 의장은 이날 자전거를 이용해 출근하는 사진을 SNS에 게재했다. 그는 페이스북에 "오늘은 차량 5부제에 동참하기 위해 자전거로 출근했다"며 "지금 유가와 에너지 상황이 매우 엄중하다. 이럴 때일수록 차량 5부제와 같은 조치는 우리 모두가 함께 어려움을 이겨내자는 뜻이라고 생각한다"고 썼다.

한 원내대표도 지난달 31일 자신의 페이스북에 "오늘은 지하철로 출근했다"며 "탑승객이 많은 4호선과 9호선을 이용하려다보니, 평소보다 조금 서둘렀다. 종종 퇴근길에 지하철을 애용하는데, 아침에도 대중교통 이용을 늘려야겠다"고 인증 사진을 올렸다.

정청래 대표도 자신의 지하철 출근길을 취재한 기사를 페이스북에 게재하며 동참 사실을 알렸다.

박범계 의원은 자신의 페이스북에 "중동전쟁으로 에너지절약 대비 공공기관 차량 5부제에 발맞춰"라며 지하철에서 찍은 사진을 함께 게시했다.

김태년 의원도 "오는 길에 어묵도 함께 먹고, 의원실 식구들 김밥도 구매 완료"라며 "승용차 5부제 참여하기, 대중교통 이용하기, 실내 적정 온도 유지하기 저부터 먼저 지키겠다"고 올렸다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 지하철을 이용해 국회로 출근하고 있다. [사진=한병도 원내대표 sns]

박범계 더불어민주당 의원이 지하철을 이용해 출근하고 있다. [사진=박범계 의원 sns]

김태년 더불어민주당 의원이 지하철을 이용해 출근하고 있다. [사진=김태년 의원 sns]

박주민 더불어민주당 의원이 버스를 이용해 출근하고 있다. [사진=박주민 의원 sns]

전현희 더불어민주당 의원이 지하철을 이용해 출근하고 있다. [사진=전현희 의원 sns]

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