부산도시공사·부산밥퍼나눔공동체, BMC 사랑의 밥퍼 나눔 활동 실시

200만 원 후원금 복지 지원 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사는 부산밥퍼나눔공동체와 지난달 31일 부산시 희망드림센터 1층 희망급식소에서 '2026년 BMC 사랑의 밥퍼 나눔' 사회공헌활동을 실시했다고 1일 밝혔다.
이날 공사 임직원 약 20명이 참여해 지역 내 홀몸어르신과 노숙인 등 취약계층을 대상으로 무료급식 나눔 봉사활동을 펼쳤다.
임직원들은 식재료 손질부터 조리, 배식, 현장 정리까지 전 과정에 직접 참여하며 나눔의 의미를 더했다. 이날 봉사활동을 통해 약 130여 명에게 따뜻한 식사를 제공했다.
공사는 취약계층 지원과 지속적인 나눔활동을 위해 후원금 200만 원을 함께 전달하며 지역사회 복지 증진에 힘을 보탰다.
신창호 부산도시공사 사장은 "이번 사랑의 밥퍼 나눔은 公社에서 처음 추진하는 사회공헌활동으로, 임직원이 함께 참여해 나눔의 가치를 실천했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하는 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 추진해 시민이 체감할 수 있는 사회적 책임을 실현해 나가겠다"고 말했다.
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