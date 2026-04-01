제42회 수안보온천제 9일 개막…4일간 물탕공원 일대

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 제42회 수안보온천제가 9~12일까지 수안보 물탕공원 일원에서 열린다.
지난해 보다 행사 기간이 하루 늘었다.
또 의례적 개막식을 간소화한 체류형 축제로 재편해 온천·벚꽃·문화가 조화된 봄 대표 행사를 선보인다.
올해는 1970~80년대 향수를 자극하는 '고고장구 페스티벌'이 준비돼 눈길을 끈다.
참가자들은 교복이나 교련복 차림으로 DJ 음악에 맞춰 춤추며, 과거 신혼여행지 수안보의 낭만을 재현한다.
여기에 온천 사생대회, 우륵공연단 국악공연, 꿩산채 비빔밥 나눔, 세대공감 페스티벌, 리마이드 웨딩, 전국노래교실가인대회, 색소폰경연대회 등 전 연령대 프로그램이 다채롭게 어우러진다.
무료 온천 족욕 체험과 4대 가족 국밥 서비스, 전통의상 대여 부스 운영 5천원 상당 수안보 엽전 지급 등 다향한 프로그램이 준비됐다.
석문천 벚꽃 터널 아래 53℃ 자연 용출 온천수에 발을 담그며 꽃잎과 피로를 씻는 특별한 풍경이 더해진다.
최내현 수안보온천관광협의회장은 "수안보 온천의 유구한 역사에 레트로 감성을 더해 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 축제를 준비했다"며 " "일상 스트레스를 풀고 수안보 낭만을 새기길 바란다"고 밝혔다.
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