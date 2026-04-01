전남도, 여성농업인 복지사업 9개 348억 원 투입

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 여성농업인의 삶의 질 향상과 안정적 영농활동을 위해 올해 348억 원을 투입, 문화생활·건강·보육 등 9개 복지사업을 확대 추진한다고 1일 밝혔다.
대표 사업인 '여성농어업인 행복바우처'는 농어촌 거주 여성농어업인에게 1인당 20만 원을 지원해 미용, 서점, 스포츠센터 등에서 사용할 수 있도록 했다. 올해 10만7천여 명이 혜택을 받으며 지난해 지원 연령을 75세에서 80세까지 확대해 1만3천 명이 추가 지원 대상에 포함됐다.
'특수건강검진' 사업은 근골격계·심혈관계·골절·폐활량·농약중독 등 5개 항목에 대해 1인당 22만 원의 검진비를 지원한다. 올해부터 연령 기준을 51~70세에서 80세까지 높여 1만271명의 여성농업인이 건강검진을 받을 예정이다.
출산 여성농업인과 출산한 배우자를 둔 농업인을 대상으로 영농 대행 인건비를 지원하는 '농가도우미' 사업도 운영된다. 출산 전후 180일 이내에 여성농업인은 최대 70일, 남성농업인은 최대 20일 지원받을 수 있다.
이와 함께 영농기 가사 부담을 줄이기 위해 농번기 마을공동급식(2천 개 마을)과 농촌형보육서비스(69개소, 전국 최다)를 운영하고, 여성농업인센터(4개소)와 농기계 활용·정보화 교육, 여성친화형 소형 농기계 800대 보급 등 역량 강화를 병행한다.
김현미 전남도 농업정책과장은 "여성농업인의 문화생활부터 돌봄·건강까지 현장 중심의 다각적 지원을 추진하고 있다"며 "앞으로도 일과 가정을 조화롭게 이어가도록 지원체계를 촘촘히 강화하겠다"고 말했다.
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