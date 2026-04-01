E1, 타이어픽과 오렌지카드 신규 제휴 서비스 출시

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = E1은 국내 1위 온라인 타이어 플랫폼 '타이어픽'과 업무협약을 맺고, E1 오렌지카드 회원 전용 할인 쿠폰 제공 및 오렌지 포인트 제휴 서비스를 제공한다고 1일 밝혔다.
이번 제휴를 통해 오렌지카드 회원이라면 누구나 타이어픽에서 타이어 구매 시, 국산타이어는 2%, 수입타이어는 4%의 추가 할인 쿠폰이 제공되며, 월/건 한도 없이 상시 적용된다. 할인 쿠폰은 E1 오렌지카드 App을 통해 발급받을 수 있다.
또한 E1 오렌지카드 회원은 타이어픽에서 차량 용품 결제 시 오렌지 포인트를 현금처럼 사용할 수 있으며, 전국 약 800여개 타이어픽 제휴 매장에서 차량 관리 서비스를 이용할 수 있다.
양사는 E1의 LPG 충전 사업 뿐만 아니라 전기·수소 충전 사업 확대 등 변화하는 모빌리티 환경에 맞춰, 연료 구분 없이 이용 가능한 제휴 서비스를 제공하기 위해 이번 업무 협약을 체결했다.
E1 관계자는 "앞으로도 E1 오렌지카드 고객이라면 연료에 상관 없이 동일한 혜택을 받을 수 있도록 통합 제휴 서비스를 지속 확대해 나갈 예정이다"라고 말했다.
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