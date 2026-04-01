청주 곳곳서 봄 축제·공연 풍성…"도심이 문화 무대 된다"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 완연한 봄을 맞아 4월 한 달 동안 도심 전역에서 다양한 문화·예술 행사를 연다.
예술제와 체험형 축제, 야간 프로그램, 공연·전시 등 볼거리와 즐길 거리가 시 전역을 물들인다.
3~7일 무심천 일원에서는 종합 예술 축제 '청주예술제'가 열리고, 4~5일 청주시농업기술센터에서는 가족 체험형 '딸기 팝업 페스타'가 진행된다.
11~19일 문화제조창에서는 전시와 공연이 어우러진 '청주민족예술제'가 시민을 맞이한다.
25~26일 중앙동 일대에서는 원도심 축제 '봄: 중앙극장'과 중소벤처기업부 주관 '동행축제'가 열려 거리 공연과 프리마켓, 판매 부스를 운영한다.
같은 기간 '청주국가유산야행'과 '미디어 아트 판타지아'가 밤하늘을 수놓으며, '육거리야시장'도 매주 주말 운영된다.
일상 속 체험 행사도 풍성하다.
옥화 자연휴양림 짚트랙(20일부터 운영)과 이동식 '팝업 놀이터', 도서관 주간 행사(12~30일) 등 시민 참여형 프로그램이 이어진다.
청주시립예술단의 정기공연, 씨킴 작가 개인전 등 공연·전시도 다채롭게 마련됐다.
시 관계자는 "시민이 가까운 곳에서 문화의 즐거움을 누리도록 다채로운 행사를 준비했다"고 말했다.
baek3413@newspim.com