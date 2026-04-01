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홍명보호 월드컵 첫 상대는 체코… 승부차기 끝 덴마크 꺾어

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유럽 PO 패스D 결승서 승리… 20년 만에 감격의 본선 진출
한국과 6월 12일 멕시코 과달라하라서 조별리그 1차전 치러

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호의 2026 북중미 월드컵 첫 상대가 체코로 결정됐다. FIFA 랭킹 43위 체코는 1일(한국시간) 프라하 스타디온 레트나(제네랄리 아레나)에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 유럽 플레이오프 패스 D 결승에서 덴마크(FIFA 랭킹 20위)와 연장까지 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 3-1로 이겼다.

2006년 독일 대회 이후 20년 만에 월드컵 본선행 티켓을 손에 넣은 체코는 한국과 6월 12일 멕시코 과달라하라 아크론 스타디움에서 조별리그 A조 1차전을 치른다.

체코는 체코슬로바키아로 불리던 시절 1934년 이탈리아 대회와 1962년 칠레 대회에서 준우승하고 8강에도 두 차례(1938 1990) 진출했다. 체코라는 이름으로는 2006년 독일 대회 때 유일하게 본선에 참가해 조별리그에서 탈락했다.

이번 지역 예선에서는 유럽 L조에서 크로아티아에 이어 조 2위에 오르며 플레이오프에 진출했고 준결승에서 승부차기 끝에 아일랜드를 따돌린 뒤 결승에서는 전력이 앞선 덴마크까지 승부차기로 잡는 이변을 일으켰다. 객관적인 지표에서는 덴마크가 앞섰다. FIFA 랭킹도 덴마크가 체코보다 높았고 역대 상대 전적에서도 덴마크가 우세했지만 단판 승부에서 웃은 쪽은 체코였다.

[프라하 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=체코 선수들이 1일 FIFA 북중미 월드컵 유럽 플레이오프 덴마크와 결승에서 승부차기 끝에 승리하자 기뻐하고 있다. 2026.4.1 psoq1337@newspim.com

체코는 전반 3분 첫 코너킥 상황에서 파벨 슐츠의 강력한 발리 슈팅으로 홈 팬들 앞에서 리드를 잡았다. 전반을 0-1로 마친 덴마크는 후반 27분 프리킥 상황에서 미켈 담스고르의 날카로운 크로스를 요아킴 안데르센이 오프사이드를 절묘하게 피하며 헤더로 마무리해 승부를 원점으로 돌렸다.

연장전에서도 체코는 쉽게 무너지지 않았다. 연장 전반 10분 라디슬라프 크레이치가 문전 혼전 상황에서 기회를 오른발로 밀어 넣은 슛이 덴마크 수비수 알렉산데르 바를 맞고 골문 안으로 빨려 들어가며 다시 앞섰다.

벼랑 끝에 몰린 덴마크는 연장 후반 6분 교체 투입된 카스페르 회그가 어렵게 백헤더로 골문 구석을 정확히 찔러 극적인 동점골을 터뜨렸다. 두 팀은 연장전이 끝날 때까지 승부를 가리지 못한 채 승부차기에 돌입했다.

덴마크의 1번 키커 라스무스 호일룬의 슈팅이 골대를 강타하며 불운을 예고했다. 체코 첫 키커 토마시 호리가 침착하게 성공시키며 균형을 깼다. 양 팀 2번 키커는 모두 성공했지만 3번 키커가 나란히 실축해 체코의 리드는 유지됐다. 덴마크 4번 키커 마티아스 옌센의 슈팅이 크로스바를 넘어가고 체코 4번 키커 미할 사딜레크가 오른발로 정확히 꽂아 넣으며 승부차기 3-1로 월드컵 본선행의 운명이 갈렸다.

[프라하 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=덴마크 크리스티안 에릭센이 1일 FIFA 북중미 월드컵 유럽 플레이오프 체코와 결승에서 패하자 실망하고 잇다. 2026.4.1 psoq1337@newspim.com

체코의 합류로 2026 북중미 월드컵 A조 퍼즐도 완성됐다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 개최국 멕시코 남아프리카공화국 그리고 유럽 플레이오프 승자 체코와 한 조에 묶였다.

한국은 체코와 A매치 5차례 맞붙어 1승 2무 2패를 기록 중이다. 가장 최근 맞대결은 2016년 프라하에서 열린 평가전으로 한국이 2-1로 이기며 유럽 원정에서 값진 승리를 챙겼다. 그러나 2001년 거스 히딩크 감독 시절에는 0-5 대패를 당한 기억도 있다.

psoq1337@newspim.com

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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