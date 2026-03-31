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[KPGA] 2026년 정기총회 개최...예산 보고, 업무감사 & 회계감사 선출

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자 = 한국프로골프협회(KPGA)가 정기총회를 열고 협회 발전과 회원 권익 증진 방안에 관해 다각도로 논의했다.

 

KPGA는 31일 오후 2시부터 경기도 성남시에 위치한 KPGA 빌딩 10층 대강당에서 '2026 KPGA 정기총회(이하 총회)'를 개최했다. 이번 총회에는 전체 대의원 201명 중 185명(위임 포함)이 의결에 참여했다.

김원섭 KPGA 회장은 "협회와 투어 발전 그리고 회원 권익 증진을 위한 안건들인 만큼 대의원 여러분께서 신중하게 검토해달라"며 당부의 말을 전했다.

총회에서는 2025년 하반기 감사 보고와 특별 감사 보고가 진행됐고 이어 주요 안건에 대한 심의·의결이 이뤄졌다.

'2026년 사업 예산 승인의 건(제2호 의안)'은 원안대로 승인되어 KPGA는 올해 사업 추진을 위한 예산 집행 근거를 확보했다.

반면 '2025년 사업 결산 승인의 건(제1호 의안)은 부결됐다. 대의원들은 협회 내부 집행 내역에 관해 더욱 면밀한 검토가 필요하다는 의견을 제기했다.

이에 따라 KPGA는 외부 감사인을 포함한 특별감사를 실기하기로 결정했다. 새로 선임된 업무감사가 계획서를 제출해 감사를 진행할 예정이며 특별감사 완료 후 별도 임시 총회를 개최해 2025년 사업 결산에 대한 재의결을 거칠 방침이다. 재의결을 위한 총회 개최 일정은 특별감사 종료 후 확정된다.

KPGA 업무감사에는 박정준 회원이 선출됐으며 이경훈 회계사는 지난 임기에 이어 회계감사로 재선출됐다. 감사 임기는 2년이다

KPGA는 사업보고서를 통해 '2025년은 여러 현실적인 어려움과 마주한 한 해'였다고 자평했다. 하지만 어려움 속에서도 협회는 투어의 기본 경쟁력과 운영 완성도를 유지하는 데 집중해왔다. 화려한 변화보다 실질적인 환경 개선에 방점을 둔 한 해였다.

특히 대한민국 1호 프로 골퍼이자 창립회원(회원번호 1번)인 故 연덕춘 고문의 1941년 일본오픈 우승 기록이 '일본인'으로 표기되어 있던 부분을 '한국인'으로 공식 정정하는 결실을 맺었다. 또 한국전쟁 당시 유실된 일본오픈 우승 트로피를 복원하기도 했다. 

2026년 KPGA는 안정적인 대회 개최와 투어 경쟁력 유지를 위해 신규 후원사 발굴과 기존 파트너십 강화를 지속적으로 추진한다는 목표를 세웠다.

투어 운영 측면에서 선수 중심의 투어 환경 개선과 공정하고 효율적인 경기 운영을 위한 제도 정비를 지속적으로 추진한다. 경기 속도 관리 등 경기 운영 기준을 보완하고 투어 운영 체계를 정비해 선수들이 안정적인 환경에서 최고의 경기력을 발휘할 수 있도록 투어 운영의 완성도를 높이겠다는 계획이다.

회원 서비스 부문에서는 교육 프로그램을 확대하고 다양한 세미나와 포럼 운영을 통해 회원들의 전문 역량을 강화한다. 아울러 유소년 골프 육성 사업과 스포츠과학 기반 선수 성장 관리 시스템을 구축하는 등 골프 저변 확대와 미래 골프 인재 발굴에도 힘쓸 예정이라고 청사진을 제시했다.

또 협회는 AI를 활용한 미디어 데이터센터를 개발하고 미디어 가이드라인을 정비해 언론 편의를 도모하고 선진 시스템을 구축한다는 방침이다.

김진형 KPGA 투어이사는 "2025년 사업 결산이 승인되지 않은 것은 협회 운영에 대한 대의원들의 세밀한 검토 요구를 반영한 결과로 받아들인다"면서 "새로 선출된 감사진과 외부 감사인이 참여하는 특별감사에 적극 협조해 제기된 사안들을 투명하게 점검받겠다"고 말했다. 이어 김 이사는 "이번 과정을 통해 협회 운영의 투명성을 더욱 강화하고 회원들의 신뢰를 바탕으로 한국 프로 골프 발전이라는 본연의 목표에 매진하겠다"고 덧붙였다.  

iaspire@newspim.com

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