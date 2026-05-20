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코레일·에스알 통합 자산실사 자문사 선정…"기업결합 본궤도"

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  • 정부가 20일 코레일·에스알 통합 이익을 요금 인하와 마일리지로 국민에게 환원하겠다고 밝혔다
  • 좌석 증가로 인한 규모의 경제로 수익을 보전하며 자산 실사·근로 조건 협의 등 완전 통합 절차를 9월 목표로 진행 중이다
  • 정부는 예매 플랫폼 웹뷰 도입 등으로 이용 불편을 줄이고 고속철도 통합 로드맵을 대국민 보고 형식으로 공개할 예정이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중련운행 시작한 KTX·SRT
빠르면 이달부터 고속철도 표 편하게 산다
자산실사 착수로 고속철 통합 시계 '초읽기'

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 코레일과 에스알(SR)의 고속철도 통합으로 발생하는 이익을 요금 인하와 마일리지 혜택 등을 통해 국민에게 돌려주는 방안을 추진한다. 자산 실사와 고용 승계 등 완전 통합을 위한 실무 절차에도 속도를 내고 있다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 15일 오후 중구 서울역에서 KTX와 SRT 열차가 시범 중련운행을 위해 하나로 연결돼 대기하고 있다. 이번 시범 운행을 통해 운임은 SRT 수준으로 낮아지고 좌석 공급량은 늘어난다. 2026.05.15 kunjoo@newspim.com

20일 국토교통부는 고속철도 통합에 따라 늘어난 좌석 이익을 요금 인하 및 마일리지 혜택 등으로 국민에게 환원하는 방안을 유력하게 검토 중이라고 밝혔다.

정부는 코레일과 에스알 통합 시 KTX 대비 10% 저렴한 SRT 요금 기준으로 가격을 조정할 계획이다. 15년 넘게 운임이 동결된 KTX가 요금 인하를 선택해버리면 현재 겪고 있는 재무적 타격이 더욱 커질 것이라는 우려가 고개를 들고 있다. 우선 해법으로 제시된 것은 늘어난 좌석으로 인한 '규모의 경제'다.

정덕기 국토부 고속철도통합추진TF(태스크포스팀) 팀장은 "수 년간 운임을 올리지 못한 것은 사실이나 통합을 통해 열차 좌석 수가 늘어나면 매출과 이익이 증대될 것"이라며 "통합 자체가 국민에게 혜택이 돌아가는 동시에 손해는 보지 않는다는 데에 목적이 있어 이 과정에서 늘어나는 부분을 다시 환원하는 방법을 고민하고 있다"고 말했다.

지난달 정왕국 에스알 사장은 마일리지 제도 도입을 검토하겠다는 뜻을 전한 바 있다. 통합 이후 KTX는 운임이 10% 저렴한 데다 마일리지까지 적립해주지만, SRT는 마일리지가 없어 사실상의 역전 현상이 발생한다는 이유에서다. 이 경우 요금 체계의 차이가 발생해 기업 결합심사에 문제가 있을 수 있다는 추측도 제기된다. 

박원빈 에스알 교차운행팀장은 "에스알의 마일리지 도입 검토는 곧 양 기관의 이질적인 운임 체계를 하나로 일원화하겠다는 의미"라며 "정부 차원에서 종합적으로 검토하는 내용"이라고 말했다.

기관 완전 통합을 위한 굵직한 행정 절차도 순항 중이다. 현재 기업 결합 심사와 안전 관리 체계 변경 승인 등이 진행 중이다. 사업 양수도의 핵심인 자산 실사를 위해 지난 11일 자문 용사 선정을 마치고 실사에 착수했다. 통합 이후 양사 직원들의 근로 조건 합의 역시 주요 안건이다.

정 팀장은 "단 한 사람의 근로 조건에도 불이익이 있어서는 안 된다는 전제하에 양사가 인사 및 급여 전반을 계속 논의하고 있다"며 "지난 10년간 서로 다른 제도를 갖고 있었던 만큼 현상 파악을 선행하며 9월 통합 일정 안에서 최대한 협의를 도출할 것"이라고 덧붙였다. 중복되는 임원진의 고용 승계 여부는 법적·현실적 부분을 종합해 논의하고 있다.

이달 KTX와 SRT의 중련 운행(두 열차를 연결해 운행하는 방식)이 개시됐지만, 코레일과 에스알의 예매 플랫폼은 아직 통합되지 않은 상태다. 정부는 이용객 불편을 최소화하기 위해 빠르면 이달, 늦으면 다음달 안에 웹뷰를 도입한다. 코레일 앱(애플리케이션)에서 에스알 승차권을, 에스알 앱에서 코레일 승차권을 각각 바로 예매할 수 있는 방안이다.

정 팀장은 "현재 에스알에서 코레일 승차권을 예매하는 서비스는 벌써 시작됐다"며 "통합 앱 론칭 전이라도 국민들이 예매하시는 데 문제가 없는 일정으로 차질 없이 추진하고 있다"고 강조했다.

고속철도 통합에 대한 전반적인 로드맵은 추후 대국민 보고 형식을 통해 투명하게 발표될 예정이다.

chulsoofriend@newspim.com

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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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