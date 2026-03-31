식약처, 하수처리장 역학 조사로 마약 단속 강화…"사용 패턴 분석"

하수처리장서 시료 채취해 종류 확인

"추적조사 필요한 행정·기술 지원 확대"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 식품의약품안전처가 전국 하수처리장을 대상으로 실시 중인 불법 마약류 사용 실태조사 현장을 직접 점검하며 마약 안전 관리 체계 강화에 나섰다.

식약처 채규한 마약안전기획관은 31일 충북 청주 하수처리장을 방문해 하수역학 조사 사업의 시료 채취 및 분석 현황을 확인하고 연구진들의 애로사항을 청취했다.

'하수역학 마약류 실태조사'는 하수처리장에서 시료를 채취해 잔류 마약의 양과 종류를 분석하는 기법이다. 하수 유량과 해당 지역 내 인구수 등을 종합적으로 고려해 인구 대비 마약류 사용량을 추정하는 방식이다.

평택경찰서는 태국 등 해외에서 다량의 필로폰을 밀반입해 국내에 '던지기' 방식으로 유통하려 한 국제 마약조직 일당 7명을 검거하고 이 중 5명을 구속했다고 29일 밝혔다. [사진=경기남부경찰청]

식약처는 2020년부터 시행해 현재 전국 17개 시·도별 최소 1개소 이상, 총 34개 하수처리장을 선정해 전국 인구의 50% 이상을 포괄하는 조사를 지속하고 있다. 이번 방문은 하수처리장에서의 채수 지점과 방법 등 실질적인 조사 과정을 점검하고 현장의 의견을 수렴해 향후 민관 협조 체계를 공고히 하기 위해 마련됐다.

채 기획관은 이날 현장에서 "마약류 사용 실태를 객관적으로 파악하고 선제적 대응을 위한 중요한 과학적 근거를 마련하는 핵심 사업"이라며 "정확한 데이터 도출을 위해 사업 수행에 지속적인 협조를 당부드린다"고 강조했다.

식약처는 "이번 현장 방문에서 나온 의견을 반영해 향후 정밀한 추적조사에 필요한 행정적·기술적 지원을 확대할 방침"이라며 "조사 결과 도출된 데이터를 바탕으로 마약류 예방 정책 수립과 단속 지점 선정 등 실제 마약 단속 정책에 적극적으로 활용할 계획"이라고 설명했다.

sdk1991@newspim.com