식의약 정책 수립부터 결정까지 '안방 생중계'…식약처, 월간 회의 유튜브 공개

오유경 처장 "신뢰받는 행정 구현"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 식품의약품안전처가 '월간 중점정책 점검회의'를 유튜브 채널을 통해 생중계해 식의약 정책 논의 과정을 공개한다.

식약처는 31일 매월 개최하는 '월간 중점정책 점검회의'를 식약처 공식 유튜브 채널을 통해 공개하고 식의약 정책의 논의와 결정 과정을 국민께 공개한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 오유경 식품의약품안전처장이 24일 서울 용산구 CJ올리브영 본사에서 열린 K-뷰티 중소벤처기업 글로벌 경쟁력 강화 방안 발표 및 협약식에서 발언하고 있다. 2024.07.24 choipix16@newspim.com

이재명 대통령은 국무회의, 수석비서관 회의 등을 공개하며 정책 결정 과정의 투명성을 강조하고 있다. 식약처는 이에 따라 국민의 알 권리와 정책 체감도를 높이고자 유튜브를 통해 정책 과정을 생중계한다고 설명했다.

앞으로 공개되는 '월간 중점정책 점검회의'에서는 식약처 주요 정책 담당자들이 주요 현안을 점검하고 정책 방향을 논의하는 과정이 그대로 전달된다. 기관장 사회관계망서비스(SNS)를 통한 신속한 정책 소통과 더불어 '정책이음 열린마당', '규제혁신 국민 대토론회' 등 다양한 소통 채널을 운영해 정책 수립 초기 단계부터 국민 의견을 폭넓게 반영할 예정이다.

오유경 식약처장은 "국민의 일상과 직결된 식의약 정책일수록 결정 과정이 투명하게 공개돼야 한다"며 "정책의 출발부터 논의, 결정에 이르는 전 과정을 직접 확인하실 수 있도록 하고 이를 바탕으로 신뢰받는 식의약 행정을 구현하겠다"고 강조했다.

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