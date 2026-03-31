심플랫폼, 네오바이오텍과 통합 데이터 플랫폼 구축 계약

임플란트 생산라인 AI 자율제조 전환 첫 단계

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 AX 플랫폼 전문기업 심플랫폼은 치과용 임플란트 및 의료기기 제조 기업 네오바이오텍과 통합 데이터 플랫폼 구축 사업 계약을 체결하고 본격적인 사업 수행에 착수했다고 31일 밝혔다.

회사에 따르면 네오바이오텍은 치과용 임플란트 및 의료기기를 제조하는 국내 기업으로, 정밀 제조 기술을 기반으로 스마트 제조 혁신을 추진하고 있다. 해당 사업은 제조 데이터를 통합·연계해 활용도를 높이는 통합 데이터 플랫폼 구축을 핵심으로 하며, 제조 운영 전반의 데이터 흐름을 연결하고 현장 중심 활용 환경 구현에 초점이 맞춰져 있다.

특히 이번 사업은 네오바이오텍 제조 현장에 자율제조 전환 기반을 도입하는 첫 단계라는 점에서 의미가 있다. 데이터 수집·연계·분석이 통합된 플랫폼을 기반으로 향후 AI(인공지능) 분석과 생산 최적화 체계까지 확장해 나갈 계획이다.

심플랫폼 로고. [사진=심플랫폼]

심플랫폼은 AIoT 및 데이터 플랫폼 구축 경험을 바탕으로 제조기업의 데이터 활용 체계 고도화와 AX 전환을 지원해왔으며, 이기종 데이터 통합과 AI 분석 역량을 확보하고 있다. 본 프로젝트 역시 통합 데이터 플랫폼 구축을 중심으로 향후 AI 기반 분석·활용으로 확장 가능한 기반 마련에 초점을 두고 있으며, 이를 통해 공정 최적화와 품질 고도화 등 성과 창출이 기대된다.

임대근 심플랫폼 대표는 "이번 계약은 네오바이오텍의 제조 경쟁력 고도화와 AX 기반 혁신을 위한 출발점"이라며 "통합 데이터 플랫폼을 성공적으로 구축해 AI 자율제조 환경으로 확장 가능한 기반을 안정적으로 마련하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com