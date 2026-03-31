수원시, AI시대 '독서국가' 선언 동참…'독서도시 수원' 비전 선포

이재준 시장 "인공지능이 내놓는 답이 옳은지 그른지 판단하려면 사유하는 힘이 필요하다"

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 지방정부 최초로 '독서국가' 선언에 동참한 수원시가 '독서도시 수원' 비전을 선포했다.

비전 선포식 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

비전 선포식은 지난 30일 시청 중회의실에서 열렸다.

31일 수원특례시에 따르면 이재준 수원시장의 기념사로 시작된 비전 선포식은 김영호 국회 교육위원장의 축사, '왜 지금, 독서도시인가?'를 주제로 한 공감 토크, 독서도시 선언문 낭독으로 이어졌다.

이재준 시장은 기념사에서 "인공지능에 날카롭게 질문을 던지고, 인공지능이 내놓는 답이 옳은지 그른지 판단하려면 사유하는 힘이 필요하다"며 "사고력과 질문하는 힘을 빠르게 길러내는 길은 결국 독서"라고 강조했다.

이어 "우리는 인공지능 시대에 미래 세대가 스스로 질문하고, 판단할 수 있도록 도와야 하는 책임이 있다"며 "독서도시 수원이 독서국가의 토대를 만들어 가겠다"고 말했다.

이재준 시장과 어린이, 청소년, 시민, 도서관, 학교 대표는 '독서도시 선언문'을 낭독하고, "대한민국 제1호 독서 도시 수원을 함께 만들어 가겠다"고 선언했다.

수원의 어린이는 책과 함께 자라나는 행복한 독서 어린이가 되고, 수원의 청소년은 책으로 미래를 준비하는 시민으로 성장하겠다고 다짐했다.

수원시는 독서를 도시의 미래 전략으로 추진하고, 수원시 주민자치협의회는 수원의 모든 동네를 책이 있는 독서마을로 만들어가겠다고 약속했다.

도서관은 책과 정보, 사람을 연결하는 열린 지식의 공간이 되고, 학교는 학생들이 책을 통해 탐구하고 발견하는 힘을 기르도록 돕겠다고 선언했다.

공감토크에는 이재준 시장과 학부모, 작가, 지역 서점 대표가 참여해 독서가 필요한 이유를 주제로 이야기를 나눴다.

공감토크 후 '2026 수원시민 한 책 함께 읽기' 올해의 책을 발표했다.

올해의 책은 '너를 아끼며 살아라'(나태주), '역사의 쓸모'(최태성), '나쁜 일이 있어도 나쁜 날은 아니야'(정문정), '별에게'(안녕달), '동리정사'(이성수) 등 5권이 선정됐다.

시민 주도형 독서 활동인 수원시민 한 책 함께 읽기는 올해의 책을 선정하고, 공연·강연·독서프로그램·체험 등 연계 프로그램을 운영해 시민들이 선정 도서를 함께 읽고 생각을 나누는 시민 참여 독서 운동이다.

수원시는 ▲인공지능(AI)과 함께하는 스마트 독서 ▲수원시가 책임지는 평생독서 ▲어디서나 즐기는 일상독서를 중점 사업으로 하는 '수원시 독서도시 추진계획'을 수립해 추진한다.

이날 비전 선포식에는 이재식 수원특례시의회 의장, 김준혁(수원시정) 의원, 김영호 국회 교육위원장, 청소년, 시민 등이 참석했다.

'독서국가'는 인공지능(AI) 시대에 독서교육을 국가 핵심 정책으로 전환하자는 프로젝트다.

지난 1월, 독서국가 프로젝트를 성공적으로 실현하고, 국민 공감대를 확산하기 위한 범국민 연대체인 '독서국가 추진위원회'가 출범했다.

독서국가 추진위원회는 범국민 독서 캠페인 전개, 관련 입법·예산 정책화, 독서 생태계 기반 구축 등 사업을 추진하고 있다.

ssamdory75@newspim.com