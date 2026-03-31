경남도, 산업부 글로벌 함정 MRO 클러스터 사업 선정

60개사 산업전환 본격 추진

985억 클러스터 조성 기대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =경남도가 산업통상부 주관 중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화 국비 공모에 최종 선정돼 2026~2030년 495억 원 투입한다.

이미화 경남도 산업국장은 31일 오전 경남도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "산업통상부 주관 '중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화지원' 국비 공모사업에 최종 선정됐다"고 밝혔다.

이번 사업은 미국 함정 MRO 시장 진출을 희망하는 중소조선소와 기자재업체를 대상으로 기업 지원과 전문인력 공급을 한다. 경남·부산·울산·전남이 공동 협력하며 시도별 사업비는 경남 172억 원, 부산 161억 원, 울산·전남 각 81억 원이다.

이미화 경남도 산업국장(맨 왼쪽)이 31일 오전 경남도청 프레스센터에서 산업통상부 주관 '중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화지원' 국비 공모사업 선정과 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.03.31

도는 도내 60개 기업 산업전환을 돕고 전문인력 600명을 양성한다. 4개 지자체 컨소시엄 대표 역할을 맡는다.

도는 방위사업청 '2026년 방산혁신클러스터 함정 MRO' 공모에도 참여 중이다. 선정 시 490억 원 추가 확보 가능하며 두 사업 합치면 총 985억 원 규모 클러스터가 조성된다.

주요 사업은 함정 MRO 종합지원센터 구축, 스마트 MRO 기술개발, 미국 함정 사이버보안 인증, 방산 수출상담회다. 이를 통해 인프라·기술개발·기업지원·인력양성 완결형 생태계를 만든다.

도는 2030년 글로벌 함정 MRO 시장 선점과 함정 신조를 목표로 3대 전략을 세웠다. 첫째, 인프라 및 전략적 파트너 확보다. 글로벌 시장은 연 88조 원 규모로 미국 해군 MRO만 20조 원이다. 한화오션·삼성중공업 등 선도기업이 밀집한 창원·통영·거제·고성에 국내 최초 클러스터를 조성한다.

종합지원센터는 MRO 공급망·수주정보망을 운영해 기업에 실시간 정보 제공하고 대미 수출 전진기지로 쓴다. MRO 수주협의체와 미국 현지 네트워크로 시장 진입 장벽을 낮춘다.

둘째, 초격차 기술 확보다. 노후 함정 설계도면 미비와 단종부품 문제를 해결하기 위해 소재·부품 성능평가 장비를 구축한다. 시제품 제작과 국제 인증을 지원하며 스마트 기술·로봇·AI 기반 정비체계를 만든다. 혁신부품 개발로 기술 자립도를 높인다.

셋째, 기업역량 강화다. 경남테크노파크와 대학에 교육 플랫폼을 설치해 MRO 인증·스마트 MRO·엔진 시스템 등 7개 분야 프로그램을 운영한다. 채용지원금과 훈련수당을 준다.

미국 해군 MSRA·ABR 협약과 CMMC 사이버보안 인증 컨설팅도 지원한다. 방산 수출상담회로 기업 수출 기회를 넓힌다.

이미화 국장은 "경남은 방위·조선 산업 집적지로 세계 시장 경쟁우위를 갖췄다"며 "파트너 확보·초격차 기술·기업 강화로 K-해양 방산 성공모델이 되겠다"고 말했다.

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