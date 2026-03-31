청주 남이면 '석실~석판 도로' 상반기 준공 임박

불편 해소·교통망 강화...지역 균형 발전 기대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 서원구 남이면 석실리와 석판리를 연결하는 도로 개설 사업을 2026년 상반기 준공 목표로 순조롭게 추진 중이라고 31일 밝혔다.

연장 0.16㎞, 폭 13m 규모의 왕복 2차로 신설 공사로, 2021년 실시 설계 착수 후 노선 변경과 토지 보상을 거쳐 지난해 7월 본격 착공에 들어갔다.

석실~석판 도로 노선도. [사진=청주시] 2026.03.31 baek3413@newspim.com

기존 굴곡진 비법정 도로(폭 3~5m)의 협소함과 시거 불량으로 인한 통행 불편을 해소하기 위한 사업이다.

회전교차로 설치와 선형 개선으로 안전하고 원활한 환경을 조성하며, 남석로와의 직결로 인근 이동성을 획기적으로 향상시킬 전망이다.

개통 시 통행 시간 단축과 3순환로(석판 교차로) 연계 강화로 도심 외곽 차량 접근성이 높아지며, 교통 분산 효과도 기대된다.

나아가 도심과 농촌을 잇는 교통망 확충으로 지역 접근성과 균형 발전에 기여할 것으로 보인다.

한편, 청주시는 석곡사거리~척북삼거리 3.95㎞, 폭 19.5m 4차로 사업도 실시 설계 중이며, 2027년 상반기 보상 착수 계획이다.

도로 시설과 관계자는 "비법정 도로의 불편을 근본적으로 해소하고 시민 중심의 쾌적한 도로 환경을 만들겠다"고 밝혔다

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