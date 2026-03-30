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김종철 방미통위원장 "가짜뉴스 표현의 자유 아냐…플랫폼 유통 책임 강화 필요"

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디지털 성범죄 콘텐츠 규제 강화
표현의 자유와 신뢰 간 갈등 제기
사회적 안전망 구축 위한 계획 발표

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 김종철 방송미디어통신위원회 위원장이 30일 취임 100일을 계기로 허위조작정보와 디지털 성범죄 콘텐츠 등 온라인 유해 정보에 대한 강경 대응 의지를 밝혔다. 표현의 자유를 내세워 규제를 피해 온 플랫폼 사업자들에게 보다 무거운 책임을 묻겠다는 방침이다.

김 위원장은 이날 정부과천청사에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 "알고리즘 편향과 필터버블, 다크패턴과 같은 기만적 행위와 허위조작정보, 디지털 성범죄 콘텐츠 등은 우리 사회 안전과 신뢰 기반을 흔들고 있다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 김종철 방송미디어통신위원장이 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 제1차 전체회의에서 의원 질문에 답변하고 있다. 2026.02.10 pangbin@newspim.com

그는 헌법이 보장하는 인간의 존엄과 가치·행복추구권을 침해해 사회적 신뢰를 훼손하는 행위는 표현의 자유로 보호될 수 없다는 데 목소리를 높이면서 보다 적극적인 대응을 예고했다.

마약·도박처럼 사회적 해악이 뚜렷한 불법 콘텐츠에 대해서는 플랫폼이 유통 과정에서 지는 책임 수위를 높이고, 차단 절차도 대폭 앞당기는 방향으로 제도를 손질할 방침이다.

김 위원장은 청소년 SNS 과의존 문제에 관해서는 규제 만능주의를 경계하면서도 연령별 맞춤 대책이 필요하다는 입장을 전했다. 

그는 "일방적인 계정삭제나 금지 등 규제 일변도의 정책으로는 해결할 수 없다는 현실을 확인했다"면서 "맞춤형·단계별로 규제와 보호가 동시에 이뤄지는 정책이 필요하다"고 말했다. 연령별·단계별로 차별적으로 접근한다는 계획이다.

김 위원장은 위원회 정상화 문제와 관련 "방송, 미디어, 통신을 둘러싼 긴급한 현안이 많은 시기에 위원회 구성이 다소 지연되고 있어 안타깝게 생각하고 있다"고 말했다. 다만 그는 "각계 소통을 통해 정책 방향 정립에 힘써 왔다"고 전했다.

그는 또 "규제와 진흥은 연동된 것이지 이분법적인 것이 아니다"라며 "방송의 독립성을 위해 규제를 엄정히하고 한국방송미디어통신진흥원(가칭) 설립 등을 통해 방송의 공적 책임에 걸맞은 지원도 병행할 것"이라고 덧붙였다.

김 위원장은 인공지능(AI) 전환 대응에 대해 "디지털 대전환 시대의 중심에는 기술이 아니라 사람이 있다"며 "이용자 보호 체계 정비와 위원회 내부의 AI 행정혁신을 동시에 추진할 것"이라고 말했다.

biggerthanseoul@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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