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[마감시황] 코스피, 외국인 2조 매도에 3% 하락…5270선 마감

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코스피, '개인·기관' 동반 매수에 낙폭 축소
코스닥 3%대 하락한 1107.05 마감
환율 1515원대 상승…원화 약세 지속

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 30일 코스피 지수가 장중 낙폭을 일부 축소하며 5200선을 회복했지만 하락 마감했다. 중동 긴장 고조로 국제유가가 급등하면서 장 초반 급락했으나 기관 매수세 유입 등에 힘입어 하방을 일부 방어했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 161.57포인트(2.97%) 내린 5277.30에 장을 마쳤다. 개인과 기관은 각각 8974억원, 8832억원을 순매수했지만 외국인이 2조1301억원을 순매도했다.

시가총액 상위 종목은 대부분 하락했다. 삼성전자우(-4.04%), 현대차(-5.15%), 삼성바이오로직스(-4.73%), SK스퀘어(-6.25%), 한화에어로스페이스(-2.02%), 두산에너빌리티(-3.98%), 기아(-2.76%) 등이 약세를 나타냈다. 반면 LG에너지솔루션(3.93%)은 상승 마감했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 중동 전쟁 확대 우려 속 30일 오전 코스피가 전장 종가보다 283.75 포인트(5.22%) 하락하며 5155.12로, 코스닥은 45.36포인트(3.97%) 하락한 1096.15로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 6.60원 상승한 1515.50원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.30 yym58@newspim.com

특히, 구글이 메모리 반도체 사용량을 줄이는 '터보퀀트(TurboQuant)' 기술을 발표한 이후 반도체 업종 전반의 투자심리가 위축된 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스도 동반 하락 마감했다. 삼성전자는 전일 대비 1.89% 내린 17만6300원, SK하이닉스는 5.31% 하락한 87만3000원에 거래를 마쳤다.

증권가는 당분간 국내 증시가 대외 변수에 따른 변동성 장세를 이어갈 것으로 보고 있다. 한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 미국과 이란 협상 과정과 터보퀀트 반도체 업종 불안 완화 여부 등에 영향을 받으며 변동성 확대 국면을 이어갈 전망"이라고 내다봤다.

조아인 삼성증권 연구원은 "중동 사태 확전 가능성이 남아 있는 만큼 단기 변동성 확대에 유의할 필요가 있다"면서도 "최근 주가 조정으로 국내 증시의 밸류에이션 매력은 부각되고 있다"고 말했다.

코스닥 지수도 하락 마감했다. 코스닥은 전 거래일보다 34.46포인트(3.02%) 내린 1107.05를 기록했다. 개인이 3009억원을 순매수했지만 외국인과 기관은 각각 1319억원, 1180억원을 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목 역시 하락 종목이 우세했다. 알테오젠(-6.96%), 레인보우로보틱스(-5.11%), 코오롱티슈진(-7.64%), 에이비엘바이오(-4.72%), 리노공업(-6.20%), 리가켐바이오(-6.79%) 등이 하락했다. 에코프로(-1.54%), 삼천당제약(-1.53%), 에코프로비엠(0.49%) 등도 약세를 보였다. 반면 HLB(3.56%)는 상승했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 중동발 불안 지속 영향으로 1513.4원에 출발한 뒤 상승 폭을 확대하며 전 거래일보다 6.8원 오른 1515.7원에 거래를 마쳤다. 

민경원 우리은행 연구원은 "중동 전쟁 확전 및 장기화 우려로 환율 상승 압력이 지속될 가능성이 크다"고 분석했다. 박상현 iM증권 연구원은 "원·달러 환율이 1500원대에서 안착하는 흐름을 보이고 있으며 원화 약세 압력이 이어지고 있다"고 설명했다.

nylee54@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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