SH공사, 서울시 주요 시책 사업 신속 추진위해 조직 개편

사업총괄실·도시개발처·활성화계획처 신설 신사업 추진 동력 강화

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울주택도시개발공사(SH공사, 사장 황상하)는 서울시의 주요 시책 사업을 신속히 추진하고, 지속 성장 기반을 확립하기 위해 조직 개편과 인사를 단행했다고 30일 밝혔다.

이번 조직 개편은 ▲ 저출산 극복을 위한 공공주택 공급과 촘촘한 주거 복지 역량 결집 ▲ 미래 서울의 도시 경쟁력 강화 ▲ 신속한 정비 사업 추진과 지원 확대 ▲ 지속 성장 기반을 다지기 위한 효율적인 조직 설계에 초점을 맞췄다.



이를 위해 조직 전반의 사업을 총괄하고 관리하는 '사업총괄실', 신사업 추진 동력을 확보하기 위한 '도시개발처'와 '활성화계획처', 소규모 주택과 공가 관리를 강화하기 위한 '주택관리처'를 신설했다.

SH공사 사옥. [SH공사 제공]

또한 서울의 미래 핵심 거점인 용산국제업무지구 개발을 전담하는 '용산개발처'를 보강하고, 정비 사업을 보다 속도감 있게 추진하기 위해 관련 부서들을 '정비사업본부'로 일원화 해 조직 운영의 효율성을 높였다.

황상하 SH공사 사장은 "미래 서울의 도시 경쟁력을 높이기 위한 주요 시책 사업들을 보다 신속히 추진할 수 있도록 조직을 새롭게 정비했다"며 "'시민이 행복한 매력도시 서울을 만드는 도시전문 공기업'이라는 비전을 실현하기 위해 끊임없이 변화하고 혁신하겠다"고 말했다.

jycafe@newspim.com