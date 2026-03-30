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김한종 장성군수 예비후보 "호남권 제2혁신도시 조성"

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광주·장성·담양 '하나의 생활권'

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김한종 전남 장성군수 예비후보가 광주·전남 북부권을 묶는 '호남권 제2혁신도시 조성' 핵심공약을 내세웠다.  

김 예비후보는 30일 보도자료를 내고 광주 북구 월출동과 광산구 비아동, 장성 남면·진원면, 담양 대전면 일대 약 894만㎡(약 271만평) 규모 부지에 2026년부터 2029년까지 혁신도시를 조성하겠다고 밝혔다.

김한종 전남 장성군수 예비후보. [사진=김한종 예비후보 측] 2026.03.30 bless4ya@newspim.com

광주·장성·담양을 하나의 생활·경제권으로 묶는 광역 협력형 도시 모델이 핵심이다.

이번 구상의 중심에는 공공기관 이전이 자리한다. 김 예비후보는 특히 농림축산식품부를 장성 이전 최우선 대상으로 지목하고 이를 축으로 농업 R&D와 산업, 유통, 정책 기능이 결합된 '농업 혁신 클러스터'를 구축하겠다는 전략이다.

국립아열대 실증센터를 연계한 스마트농업 육성지구, 로컬푸드 유통망과의 연계를 통해 미래 농업 거점을 선점하겠다는 구상도 내놨다.

이와 함께 AI 기반 첨단산업 유치도 병행한다. 공공기관 분산 배치와 연계해 연구기관과 기업을 끌어들이고 산업·주거·교육·의료 인프라를 동시에 확충해 자족형 도시 기반을 마련하겠다는 계획이다.

실행력 확보를 위한 제도 개선도 강조했다. 광주·전남 통합 특별법 개정을 통해 공공기관 이전 특례를 마련하고 광역 지자체와 정치권 협력을 통해 정부 설득에 나서겠다는 방침이다.

정주 여건 개선 대책도 포함됐다. 공공기관 종사자 유입에 맞춰 주거·교육·문화·의료·돌봄 인프라를 확충하고 전차포 사격장 이전 추진 등 생활환경 개선도 병행한다. 외곽순환망 등 광역 교통 인프라 구축도 함께 추진된다.

특히 이번 공약이 실현될 경우 공공기관 이전에 따른 인구 증가와 고용 창출로 지역경제 활성화가 기대되며 광주·전남 북부권의 행정·산업 통합 효과를 통해 국가 균형발전 기반 마련에도 기여할 것으로 전망된다.

김 예비후보는 "공공기관 이전을 통한 인구 유입과 일자리 창출로 지역경제를 살리고, 광주·전남 행정통합의 실질적 성과를 만들어내겠다"며 "국가 균형발전의 새로운 축을 장성에서 시작하겠다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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