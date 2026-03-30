'가점 꼼수 홍보' 이재태 나주시장 예비후보 경찰 수사 착수

시민단체 공직선거법상 허위사실공표 혐의 등 고발장 접수

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주경찰서가 더불어민주당 이재태 나주시장 예비후보의 '가점 홍보' 논란과 관련해 수사에 착수했다.

30일 <뉴스핌> 취재를 종합하면 지역 한 시민단체는 지난 27일 이 예비후보를 공직선거법 위반(허위사실공표) 혐의로 고발했다.

이재태 예비후보가 공유한 민주당 수신 문자. [사진=지역 커뮤니티 캡처] 2026.03.30 ej7648@newspim.com

단체 측은 이 예비후보가 당내 경선에서 유리한 위치를 차지하기 위해 사실과 다른 내용을 홍보, 선거의 공정성을 훼손했다고 주장했다.

이 예비후보는 공천 심사 단계에서만 적용되는 10% 가산점을 마치 경선에도 적용되는 것처럼 홍보해 '유권자 기만' 비판을 받았다. 앞서 민주당 전남도당은 가감산 제도 오남용 자제를 지시하고, 이 예비후보에게도 관련 안내문을 전달한 것으로 알려졌다.

해당 사건은 나주경찰서 수사과에 배정된 상태다. 전남도당은 수사 대상 후보들에게 신속한 소명 자료 제출을 요청하고 공천 심사 기준을 강화하고 있다.

이 예비후보는 최근 무소속 나주시의원 예비후보의 선거사무소 개소식에 참석한 사실이 알려지며 '해당행위' 논란에도 휩싸였다. 당시 현장에는 민주당 인사들이 참석하지 않은 것으로 전해졌다.

전남도당은 지난 27일 각 후보에게 무소속·타당 후보 관련 행사 참석 금지를 문자로 공지했다.

이 예비후보는 <뉴스핌>과의 통화에서 "전남도당으로부터 해당 홍보 내용에 대해 구두로 사실 확인을 받은 바 있다"며 "경찰로부터는 아직 연락받은 바 없다"고 말했다.

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