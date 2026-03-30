아홉 서정우·차웅기, '친한친구 방송반' 뜬다…검증된 케미로 라디오 접수

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아홉(AHOF) 서정우와 차웅기가 스페셜 DJ로 청취자들을 찾아간다.

소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 서정우와 차웅기는 30일부터 오는 4월 3일까지 MBC FM4U '친한친구 방송반'의 스페셜 DJ로 활약한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아홉 서정우, 차웅기. [사진=친한친구 방송반] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

아홉은 '친한친구 방송반'을 통해 데뷔 첫 스페셜 DJ 신고식을 치른 바 있다. 당시 다양한 멤버 유닛으로 방송이 진행됐지만, 서정우와 차웅기가 함께하는 조합은 성사되지 않아 아쉬움을 남겼던 터. 이번 동반 출연은 팬들에게 더욱 반가운 선물이 될 것으로 보인다.

두 사람의 케미스트리는 이미 여러 활동을 통해 입증됐다. 앞서 서정우와 차웅기는 '아이돌라디오' 스페셜 DJ와 '케이팝업 차트쇼' 스페셜 MC로 호흡하며 형과 동생의 편안하고 유쾌한 티키타카를 선보였다.

그간 다져온 호흡을 바탕으로 '친한친구 방송반'에서는 한층 여유로워진 토크와 진행을 펼칠 예정이다. 특히 두 사람 특유의 밝은 에너지와 친근한 매력이 청취자들의 밤을 더욱 즐겁게 만들 것으로 기대된다.

서정우와 차웅기가 속한 아홉은 활발한 활동으로 괴물 신인을 넘어 글로벌 대세 그룹으로 자리매김했다. 이들은 데뷔 1년도 채 되지 않아 각종 시상식을 휩쓸며 총 10개의 트로피를 획득했다. 한국은 물론 일본, 중국, 필리핀 등을 오가며 글로벌 영향력 역시 빠르게 확장 중이다.

'친한친구 방송반'은 평일 밤 10시부터 자정까지 방송된다. 해당 프로그램은 공식 홈페이지 및 MBC 라디오 애플리케이션 '미니(mini)'를 통해서 청취 가능하고, 유튜브 공식 채널 '아이돌라디오 유니버스'를 통해 보이는 라디오로도 만나볼 수 있다.

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