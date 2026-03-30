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윤준원, 총격 속 인질까지…'건물주 되는 법' MZ 형사의 성장

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 윤준원이 tvN 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법' 6화에서 총격 사건의 현장에서 성장하며 중심으로 나아가는 형사로 확실히 각인시켰다.

'대한민국에서 건물주 되는 법'은 도시 개발과 자본 욕망이 얽힌 사건들을 블랙코미디와 범죄 서스펜스를 결합해 풀어낸 작품이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 대한민국에서 건물주 되는 법 윤준원. [사진=대한민국에서 건물주 되는 법] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

6화의 북왕스카이로드 주차장에서 벌어진 총격 상황에서 도주 중이던 오동기(현봉식)가 총을 손에 쥐며 현장은 순식간에 극한의 긴장 상태로 치닫는다. 이때 윤보람은 망설임 없이 현장으로 돌입해 직접 범인을 막아서는 선택을 한다.

총을 든 상대를 향해 접근하는 장면은 단순한 추격을 넘어, 위험을 감수한 판단과 책임감이 드러나는 순간으로 긴박감을 끌어올렸다.

특히 오동기와의 몸싸움 끝에 인질로 잡히는 장면은 극의 긴장을 최고조로 만든다. 머리에 총구가 겨눠진 상황에서도 윤보람은 무너지지 않고, 탈출의 타이밍을 만들어내는 집중력과 순발력을 보여주며 캐릭터의 밀도를 한층 끌어올렸다. 윤준원은 이 장면에서 공포와 이성을 동시에 붙잡는 연기로, 현장을 버티는 형사의 현실적인 감각과 감정의 결을 설득력 있게 표현했다.

무엇보다 이번 6화는 윤보람의 변화를 분명하게 보여준다. 초반 사건에서 질문하고 따라가던 '막내 형사'에서 벗어나, 이제는 스스로 판단하고 몸으로 부딪히는 주도적인 형사로 성장한 모습이 드러난다.

윤준원은 이러한 변화를 과장하지 않고, 빠른 상황 인지와 즉각적인 행동, 그리고 인간적인 흔들림까지 담아내며 윤보람을 현실적이면서도 공감 가능한 'MZ형사 캐릭터'로 완성해가고 있다. 앞으로 윤준원이 그려낼 윤보람이라는 캐릭터가 사건을 어떻게 해결해 나갈지 귀추가 주목된다.

한편 tvN 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'은 매주 토, 일 밤 9시 20분 방송된다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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