시진핑, 대만 국민당 대표 초청...다음달 6일동안 방중

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 시진핑(習近平) 중국 국가 주석이 대만 제1야당인 국민당 대표를 초청했다.

중국 국무원 대만사무판공실 쑹타오(宋濤) 주임(장관급)은 30일 이같이 발표했다고 중국 관영 신화사가 이날 전했다.

쑹타오 주임은 "국민당 정리원(鄭麗文) 주석은 취임 이후 여러 차례 중국 대륙을 방문하겠다는 의사를 표명했었다"며 "국민당과 공산당의 관계와 양안 관계의 평화로운 발전을 추동하기 위해 중국공산당 중앙위원회와 시진핑 주석은 정리원 주석이 방문단을 이끌고 대륙을 방문하는 것을 환영하고 요청했다"고 발표했다.

쑹타오 주임은 "방문단은 다음 달 7일부터 12일까지 중국을 방문하며, 장쑤(江蘇)성, 상하이, 베이징을 찾을 것"이라고 설명했다.

또한 쑹타오 주임은 "정리원 주석의 방문에 대해 우리는 국민당과 소통을 지속하고 적절한 준비를 할 것"이라고도 덧붙였다.

국민당 역시 이날 "시진핑 총서기가 정리원 주석의 대륙 방문을 요청했으며, 정리원 주석은 감사하고 기쁘게 요청을 받아들였다"고 발표했다. 국민당은 "양당이 함께 노력해 양안 관계의 평화 발전과 교류 협력을 추진해 대만 해협의 평화와 복지 증진을 꾀하겠다"고 밝혔다.

국민당 주석의 중국 방문은 2016년 훙슈주(洪秀珠) 당시 주석이 베이징과 난징을 방문해 시 주석과 회담한 이후 처음이다.

시진핑 중국 국가주석이 이달 개최된 전인대에서 발언하고 있다.(사진=중국신문사)

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