[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시와 한국산업단지공단이 동신 일반산업단지의 새 명칭을 '반도체 소부장 안성 캠퍼스'로 최종 선정했다.

30일 시에 따르면 이번 명칭 변경은 2023년 국가 반도체 소부장 특화단지 지정에 따른 브랜딩 전략의 일환이다.

안성시 동신산단, '반도체 소부장 안성 캠퍼스'로 명칭 확정 안내 홍보물[사진=안성시]

시는 앞서 공모전을 통해 전 국민으로부터 421개 명칭을 접수를 받아 적합성과 대중성을 기준으로 10개 후보를 추린 후 심사해 이번에 결정하게 됐다.

이에 따라 시는 '반도체 소부장 안성 캠퍼스'를 기업과 청년에게 성장 기회를 제공하는 혁신 공간의 이미지와 정부의 반도체 소부장 정책이 담긴 지역 브랜드로 승화시킨다는 계획이다.

시는 새 명칭을 2026년 3월 말 경기도에 산업단지계획 승인 서류로 제출한 뒤 연말까지 최종 승인을 받기도 했다.

안성시 첨단산업과장은 "새로운 명칭은 첨단산업 미래 비전을 완벽히 표현한 참신한 선택"이라며 "K-반도체 생태계의 초석이자 글로벌 혁신 요람으로 자리 잡을 것"이라고 강조했다.

한편 공모 참여자 중 추첨 30명에게는 한국산업단지공단이 커피 쿠폰을 지급할 예정이다.

lsg0025@newspim.com