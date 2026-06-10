코오롱생명과학, 항암 유전자치료제 생산기술 캐나다 특허 확보

일본 이어 캐나다서 추가 권리 확보

부유세포 배양과 낮은 감염비율 적용

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 코오롱생명과학이 차세대 항암 유전자치료제 후보물질 KLS-3021의 생산기술 특허를 캐나다에서 확보하며 글로벌 지식재산권(IP) 강화에 나섰다.

코오롱생명과학은 항암 유전자치료제 후보물질 KLS-3021의 생산기술 관련 특허가 최근 캐나다에서 등록 결정됐다고 10일 밝혔다. 지난해 말 일본에서 처음 특허 등록을 마친 데 이어 추가로 권리를 확보한 것으로, 회사는 향후 주요 국가에서도 순차적인 등록이 이뤄질 것으로 기대하고 있다.

코오롱생명과학 사옥 [사진=코오롱생명과학]

이번 특허는 '부유세포를 이용한 백시니아 바이러스의 대량 생산 방법'에 관한 기술이다. 부유 상태의 HeLa S3 세포를 일정 농도로 배양한 뒤 낮은 감염비율(MOI)로 바이러스를 접종해 증식시키고, 이후 세포로부터 바이러스를 회수하는 공정을 포함한다.

해당 기술은 항암용 백시니아 바이러스를 상업화 규모로 생산하기 위한 핵심 생산공정으로 평가된다. 부유세포는 배양 표면이 필요하지 않아 대규모 배양이 용이하고 공정이 비교적 단순해 부착세포 대비 생산 효율성과 자동화 적용 측면에서 장점을 가진다. 또한 낮은 감염비율을 활용해 적은 바이러스 투입량으로도 높은 생산성을 확보할 수 있다.

코오롱생명과학은 이번 특허 등록으로 KLS-3021 생산 플랫폼의 독자성과 사업화 경쟁력을 다시 한번 입증했다고 평가했다. 특히 북미 시장에서 생산 관련 권리를 확보했다는 점에서 향후 글로벌 사업 확장의 기반이 될 것으로 기대하고 있다. 현재 한국, 미국, 유럽, 중국 등 주요 국가에도 관련 특허를 출원한 상태다.

KLS-3021은 고형암 치료를 목표로 개발 중인 차세대 종양살상바이러스(Oncolytic Virus) 치료제 후보물질이다. 암세포 선택성을 높인 백시니아 바이러스에 PH-20, sPD1-Fc, IL-12 등 세 가지 치료 유전자를 탑재한 것이 특징이다.

PH-20은 종양의 세포외기질 성분인 히알루론산을 분해해 바이러스와 면역세포의 종양 침투를 돕고, sPD1-Fc는 암세포의 면역 회피 기전을 억제한다. IL-12는 T세포와 NK세포 활성화를 통해 항암 면역반응을 강화한다. 이를 통해 종양 침투력과 암세포 사멸 효과, 면역 활성화를 동시에 유도하도록 설계됐다.

KLS-3021은 최근 다양한 암종을 대상으로 한 전임상 연구에서 긍정적인 결과를 확보하고 있다. 전립선암 동소이식 모델에서는 단회 투여만으로 종양 크기 감소 효과를 확인했으며, 피부 편평세포암 세포주에서는 정상 세포 대비 높은 선택적 세포독성과 바이러스 증식에 따른 종양 사멸 효과를 나타냈다.

또 올해 미국암연구학회(AACR 2026)에서 공개된 두경부 편평세포암 전임상 연구에서는 PD-L1 발현 수준과 관계없이 항종양 효과를 확인해 적용 가능 암종 확대 가능성을 제시했다.

이한국 코오롱생명과학 대표는 "이번 캐나다 특허 등록은 KLS-3021의 권리 범위를 치료 기술뿐 아니라 생산공정까지 확대했다는 점에서 의미가 있다"며 "주요 국가에서 권리를 지속적으로 확보해 글로벌 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com