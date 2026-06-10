'계엄 정당화 메시지' 신원식 前국가안보실장, 종합특검 출석

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내란 중요임무 종사 혐의 피의자 신분

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2차 종합특별검사팀이 '계엄 정당화 메시지' 의혹과 관련해 신원식 전 국가안보실장을 10일 소환했다.

특검팀은 이날 오전 신 전 실장을 내란 중요임무 종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다.

2차 종합특별검사팀이 '계엄 정당화 메시지' 의혹과 관련해 신원식 전 국가안보실장을 10일 소환했다. 사진은 신 전 실장이 2024년 11월 1일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 국회운영위원회의 대통령비서실, 국가안보실, 대통령경호처 국정감사에서 자리한 모습. [사진=뉴스핌 DB]

신 전 실장은 '미국 등 우방국에 계엄 정당화 메시지를 전파했다는 혐의를 인정하나', '윤석열 전 대통령의 지시를 받았나' 등의 질문에 답하지 않고 조사실로 이동했다.

신 전 실장은 12·3 비상계엄 선포 직후인 12월 4일 윤 전 대통령의 지시로 김태효 전 국가안보실 1차장과 함께 미국 등 우방국에 비상계엄이 정당했다는 취지의 메시지를 발신한 혐의를 받는다.

해당 메시지에는 '이번 조치는 자유민주주의 수호를 위한 것', '국회가 탄핵소추, 예산 삭감 등으로 행정부를 마비시키고 대한민국 헌법 질서의 실질적 파괴를 기도한 것에 대응해 헌법 테두리 내에서 정치적 시위를 한 것'이라는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

특검팀은 국가안보실이 국가정보원에도 '우방국가에 계엄의 배경을 설명하라'는 요청과 함께 '대외 설명자료' 문건을 전달했다고 보고 있다.

조태용 전 국정원장과 홍장원 전 국정원 1차장 등의 지시에 따라 국정원이 미국 중앙정보국(CIA) 책임자를 불러 해당 내용을 전달했다는 것이 특검팀의 시각이다.

특검팀은 신 전 실장에 앞서 조태열 전 외교부 장관, 조 전 원장, 김 전 차장, 홍 전 차장 등 윤석열 정부 외교·안보 라인을 소환해 조사했다.

지난 6일에는 해당 의혹의 정점인 윤 전 대통령을 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 소환해 2시간가량 조사했다. 윤 전 대통령은 국가안보실 등에 구체적인 지시를 한 적이 없다며 혐의를 부인하는 취지로 진술한 것으로 파악됐다.

특검팀은 오는 11일 홍 전 차장, 12일 조 전 원장을 불러 관련 내용을 추가로 조사할 예정이다.

hong90@newspim.com