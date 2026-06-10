화요, 싱가포르 창이국제공항 롯데면세점 입점

AI 핵심 요약beta
- 화요가 10일 싱가포르 창이공항 롯데면세점에 입점했다
- 이번 입점으로 화요 41·53 등 고도수 제품을 첫 해외 공항 면세점에서 판매하게 됐다
- 화요는 동남아 등 해외 면세·유통 채널 진출로 브랜드 인지도를 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프리미엄 증류식 소주 화요가 싱가포르 창이국제공항 롯데면세점에 입점했다고 10일 밝혔다.
이번 입점은 화요의 첫 해외 공항 면세점 진출 사례다. 화요는 창이국제공항 내 롯데면세점 주류 매장에서 화요 41과 화요 53을 판매한다.
화요 41과 화요 53은 화요의 고도수 제품군으로, 해외 여행객을 대상으로 한국 증류식 소주를 알리는 역할을 할 것으로 회사 측은 기대했다.
싱가포르 창이국제공항은 약 100개 항공사가 170개 이상의 도시를 연결하는 국제 항공 허브다. 글로벌 여행객의 유입이 많은 대표적인 여행 리테일 거점으로 꼽힌다.
화요는 그동안 국내 면세점과 호텔, 프리미엄 다이닝, 해외 수출 채널 등을 통해 판매망을 확대해 왔다. 이번 입점을 계기로 해외 공항 면세점까지 유통 채널을 넓히게 됐다.
회사는 향후 해외 면세점과 현지 유통 채널 진출을 검토하며 동남아시아를 비롯한 주요 해외 시장에서 브랜드 인지도를 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.
화요 관계자는 "창이국제공항 롯데면세점 입점은 해외 공항 면세점으로 유통 영역을 확대한 첫 사례"라며 "해외 시장에서 한국 증류식 소주를 알릴 수 있는 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
whitss@newspim.com