中 디지털 기술이 써 내려가는 공유와 공명, 공감의 새로운 이야기

[서울=뉴스핌] 주옥함 기자= 현재 중국 문화의 해외 진출 경로가 지속적으로 확대되면서, 중국식 라이프스타일은 '소수의 이색적 체험'에서 '글로벌 주류'로 거듭나고 있다.

플랫폼 알고리즘은 세계가 중국의 다채롭고 웅장한 면모를 '볼 수 있게' 하고, AI 번역은 중국의 문화적 함의를 '이해할 수 있게' 하며, 디지털 제품은 중국을 직접 방문하지 않은 사람조차도 독특한 '동양의 멋'을 흠뻑 체험할 수 있게 한다.

디지털 기술이 주도하는 이러한 문화 전파의 변화는 공유과 공감, 그리고 감성적 교감에 관한 새로운 서사를 기록해가고 있다.

<주주다친(赳赳大秦)> 몰입형 초대극장 테마 공연은 2024년 초연 이후 줄곧 국내외 관광객들에게 큰 사랑을 받고 있다. [사진=금교 제공]

◆알고리즘이 열어젖힌 국경 없는 창

리쯔치(李子柒)는 유튜브 역사상 최초로 구독자 1000만 명을 돌파한 중국어 크리에이터가 되어, 중국식 전원생활로 해외 시청자들의 마음을 사로잡는다. 이어 틱톡(TikTok) 속 중국의 풍경에 외국인들이 "중국인은 마법을 부릴 줄 아는 것 같다. 장자제(張家界)가 바로 그 증거다"라고 감탄하는 모습까지 이어진다.

또한 틱톡 '난민'들이 샤오훙수(小紅書)로 몰려와 친밀한 대화 속에서 중국의 매력을 체감한다. 해외 소셜미디어에서 '중국인 되기(Becoming Chinese)'라는 주제와 '궁극의 중국화(Chinamaxxing)' 열풍이 지속적으로 확산되고 있다. 중국의 실제 모습은 소셜 네트워크를 통해 전 세계에 더욱 생생하게 전달되고 있다.

"중국 문화의 해외 전파에는 더욱 생동감 있는 표현이 필요하다. 그리고 샤오훙수에 넘쳐나는 방대한 UGC 콘텐츠는 바로 현대 중국 문화의 미시적인 단면을 구성한다." 이는 샤오훙수 부총재 쉬레이(許磊)의 말이다. 샤오훙수의 UGC 콘텐츠는 평범한 사람들의 실제 삶을 중심으로 구성되며, 이러한 생생한 콘텐츠들은 중국 문화의 해외 확산에 풍부한 소재를 제공하고 있다.

이처럼 생동감 있는 콘텐츠는 단순히 스쳐 지나가는 '한 번의 스크롤'로 끝나지 않는다. 샤오훙수 플랫폼은 정교한 알고리즘과 커뮤니티 상화작용을 통해 소수의 문화가 대중의 영역으로 확장되도록 만들고 있다. 그 결과, 전통적인 중국 문화 요소들은 국내외 사용자들에게 빠르게 발견되고, 논의되며 소비되면서, 중화 문화 해외 확산의 중요한 허브로 자리매김하고 있다.

한편 틱톡은 AI 알고리즘을 기반으로 이용자의 관심을 정밀하게 분석하고, 중국 문화 관련 콘텐츠를 관심 있는 해외 이용자에게 적극 노출시키며 '시청-모방-창작-재확산'의 선순환 구조를 빠르게 형성하고 있다. 이를 통해 콘텐츠 확산 효과는 끊임없이 증폭되고 있으며, 중국의 모습을 보여주는 이러한 텍스트, 대화, 그리고 영상 조각들은 디지털 시대의 문화적 중력파와도 같아 끊임없이 확산되며 겹겹의 파문을 일으키고 있다.

◆AI 번역, 마음과 마음을 잇는 다리

올해 4월, 샤오훙수가 발표한 <2026 외국인 중국 관광 트렌드 보고서>에 따르면, 지난 1년간 외국 네티즌들의 중국 방문 지역은 중국 전역의 약 500개 도시에 걸쳐 확대되었으며 특히, 2, 3선 도시 및 현(縣) 단위 지역의 관광 수요가 뚜렷하게 상승한 것으로 나타났다. 한 프랑스 네티즌은 샤오훙수에 "시선은 호기심으로, 호기심은 연결로 바뀌었다. 언어의 장벽은 생각했던 것만큼 그리 중요한 문제가 아니었다"고 남겼다.

비록, 외국인 관광객들이 언어의 장벽을 크게 두려워하지는 않지만, 중국의 소셜 플랫폼과 주요 관광지, 나아가 기층 지역 사회에 이르기까지 AI 번역 기술이 '이해할 수 없음'이라는 장벽을 최소화하기 위해 지속적으로 활용되고 있다.

사진은 우즈베키스탄 유학생 란나는 저장(浙江)성 항저우(杭州)시에 와서 VR 안경을 착용한 채'탐험 여행'을 체험하는 모습.[사진=금교 제공]

2025년 초, 외국인들이 샤오훙수로 대거 유입되자 샤오훙수는 신속하게 댓글란에 '원클릭 번역' 기능을 추가했다. 이를 통해 방언이나 인터넷 유행어의 의미까지도 정확하게 전달할 수 있게 되었다. 베이징(北京) 이화원(頤和園)에서는 75개 언어를 지원하는 58대의 스마트 AI 번역기가 배치되어 있으며 입구, 문화상품점, 유람선 선착장 등 주요 구역에 걸쳐 운영되고 있다.

선전(深圳)의 '훙팡쯔(紅胖子)' 관광버스에서는 AI 해설 시스템이 GPS와 연동해 정류장을 자동으로 인식하고 8개 언어로 음성 안내를 제공한다. 선전 난산(南山)구 사허(沙河)거리 민원 서비스센터에서는 'SOON' 앱과 쉔페이(訊飛) 번역기를 활용해 외국인의 업무를 처리를 더욱 편리하게 지원하고 있다. 제139회 캔톤페어(廣交會)에서는 AI 번역 이어폰, 스마트 안경, 앱 등 다양한 도구가 광범위하게 활용되며 무역 협상의 현장의 소통이 원활하게 이어지도록 도왔다.

문언문(文言文, 고전 중국어)에는 풍부한 문화적 함의가 담겨 있지만, 바로 그 고도로 응축된 표현 방식 때문에 외국인들이 이해하는 데 어려움을 겪곤 했다. 2026 시안(西安) 실크로드 국제 관광 박람회에서 공개된 '주주다친(赳赳大秦) AI 스마트 번역 플랫폼'은 이러한 문언문 번역의 한계를 효과적으로 보완했다.

'갈대는 우거지고(蒹葭蒼蒼), 이슬은 서리가 됐네(白露為霜)'부터 '어찌 입을 옷이 없다 하리오, 그대와 함께 옷을 나누리(豈曰無衣，與子同袍)'에 이르기까지, 문언문의 모든 구절은 그 깊은 뜻과 운율을 최대한 유지한 채 해외 관객의 모국어로 동시 통역되었다.

이를 통해 세계는 진(秦)나라 사람들의 정신적 기풍과 품격을 보다 직관적으로 이해할 수 있게 된 것이다. 박람회 현장에서 체험자들은 스마트 안경을 착용한 뒤 "자막과 공연이 완벽하게 싱크가 맞아요! 순식간에 줄거리를 이해하게 됐어요. 정말 신기해요!"라고 감탄했다.

◆디지털 콘텐츠가 빚어낸 '중국의 맛'

한 곡의 <신녀벽관(神女劈觀)>으로 전 세계 게이머들을 중국 전통극의 매력으로 이끌었고, <검은 신화: 오공(黑神話：悟空)>은 해외 게이머들이 앞다퉈 중국 신화를 연구하게 만들었다. <궤비지주(詭秘之主)>는 외신으로부터 '전 인류를 위해 쓴 작품'이라는 찬사를 받으며 치디안궈지(起點國際, Webnovel)에서 장기간 1위를 차지했다.

또한 단 1분 만에 관객을 사로잡는 중국 미니 드라마는 해외 시청자들을 깊이 몰입시키며 빠져나오기 어렵게 만들고 있다. '신삼양(新三樣, 웹소설, 온라인 게임, 미니 드라마)'을 대표로 하는 중국 문화 콘텐츠의 해외 확산 현상은 갈수록 뜨거워지고 있다. 이러한 디지털 문화 상품들은 거대한 소비 시장을 형성하는 동시에, 외국인들이 중국의 서사 방식과 문화적 표현을 더 깊이 이해하도록 만들고 있다.

제138회 캔톤페어에서 아이플라이텍 전시 부스의 직원이 AI 번역 안경을 설명하고 있어 국내외 관람객들의 발길을 사로잡았다. 이번 캔톤페어 현장에서는 이러한'신(新), 친환경, 스마트'트렌드에 맞춘 제품들이 특히 인기를 끌었다.[사진=금교 제공]

기술의 지원 아래, 이러한 디지털 문화 콘텐츠 상품의 생산 효율 또한 지속적으로 향상되고 있다. 현재 미니 드라마 업계는 이미 '산업화된 콘텐츠 체계'를 갖추었으며, AI를 활용한 '문화 번역'을 통해 각기 다른 시장에 맞춘 서사의 재구성이 가능해졌다. 광시(廣西) 방송통신 네트워크의 AI 다국어 번역 기술은 영어, 인도네시아어, 태국어 등 5개 언어를 지원하며, 자막 자동 생성 비용을 75%나 절감했다.

VR 기술의 적용은 문화 체험을 2차원 평면에서 벗어나 3차원 공간으로 확장시켰다. 쿠알라룸푸르와 베트남에서 운영을 시작한 <달에서 출발하다(從月球出發)> VR 대공간 몰입형 체험 프로젝트는 30분간의 스토리 인터랙션을 통해 관광객들을 중화 문명의 기원 탐험으로 이끈다. '화하유람(華夏漫遊) 베이징(北京) 중축선' VR 체험은 중국 전통문화와 현대 기술을 완벽하게 결합했으며, '서유기경(西遊奇境): 몰입형 신화 유람 체험전'은 외국인 관광객들을 중국 신화의 매력 속으로 깊이 빠져들게 한다.

"문화 '신삼양'의 해외 진출 성공은 디지털 시대 문화 전파의 새로운 특징과 규칙을 보여준다. 이들은 디지털화, 네트워크화된 형태로 공유, 공감, 상호 이해의 경로를 통해 전통적인 문화 전파의 시공간적 한계를 넘어섰다." 저장대학교(浙江大學) 미디어·국제문화대학 자오위페이(趙瑜佩) 부원장의 이 말처럼, 디지털 기술의 심층적인 발전에 따라 문화 '신삼양'의 해외 진출은 양적 확장에서 질적 향상으로의 전환되고 있으며, 이는 중국 문화 콘텐츠의 전파에 새로운 기회를 제공하고 있다. [중국 금교=뉴스핌 특약]