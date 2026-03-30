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신한은행, 금융 특화 AI·디지털 교육센터 '신한 학이재 광주' 개관

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은행 소유 유휴공간 민관협력 교육센터로 전환
AI·디지털 금융 소외계층에 맞춤형 교육

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 30일 광주광역시 북구 금남로 소재 신한은행 광주금융센터에서 금융 특화 AI·디지털 교육센터 '신한 학이재 광주' 개관식을 개최했다.

진옥동 신한금융그룹 회장, 정상혁 신한은행장, 이찬진 금융감독원장, 류제명 과학기술정보통신부 제2차관, 김영문 광주광역시 문화경제부시장, 정광영 대한노인회 광주광역시연합회장 등이 참석한 이날 행사에서 개관식 1부에서는 현판 제막식과 함께 '신한 학이재' 사업 비전을 공유했다. 2부에서는 지역 어르신들을 대상으로 보이스피싱 예방 특강을 진행했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 30일 광주광역시 북구 소재 신한은행 광주금융센터에서 진행된 '신한 학이재 광주' 개관식에서 (오른쪽부터) 정상혁 신한은행장, 진옥동 신한금융그룹 회장, 이찬진 금융감독원장, 류제명 과학기술정보통신부 제2차관, 정광영 대한노인회 광주광역시연합회장, 김영문 광주광역시 문화경제부시장이 기념촬영하는 모습 [사진=신한은행] 2026.03.30 dedanhi@newspim.com

'신한 학이재'는 논어 학이편의 '배우고 때때로 익히면 즐겁지 아니한가'라는 문구에서 이름을 딴 공간으로, 은행이 소유한 유휴공간을 민관 협력 방식의 교육센터로 전환해 AI 및 디지털 금융 소외계층에게 맞춤형 교육을 제공하는 금융권 최초의 상생·포용 교육공간이다.

특히 시니어를 위한 모바일 뱅킹, 키오스크 사용법 등 디지털 기기 기초 활용 교육은 물론, 발달장애인·어린이·청소년 등 다양한 계층의 눈높이에 맞춘 금융 교육 프로그램을 운영하고 있다.

아울러 과학기술정보통신부 및 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 'AI 디지털배움터' 사업과 협업해 실생활 중심의 AI 교육도 추진하고 있다.

이찬진 금융감독원장은 "신한 학이재 광주 개관은 지역 사회의 디지털 금융 접근성을 높이고 금융범죄 피해를 예방하기 위한 협력 사례"라며 "앞으로도 지자체, 정부 부처, 금융업계와 유기적으로 협력해 금융 소외 계층이 없는 안전한 금융환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관은 "신한 학이재는 정부의 'AI 디지털배움터' 사업과 연계해 공공 교육 인프라와 민간의 혁신 콘텐츠가 결합한 대표적인 민관 협력 모범 사례"라며 "AI·디지털 교육과 금융범죄 예방 교육이 함께 이뤄지며 지역사회의 디지털 활용 역량과 보이스피싱 예방 역량을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

진옥동 신한금융그룹 회장은 "신한 학이재 광주가 지역 시민들의 디지털 금융 역량을 높이고, 금융사기로부터 자산을 보호하는 든든한 울타리가 되길 바란다"며 "앞으로도 금융소비자보호와 포용금융을 실천하기 위해 지역사회 및 정부기관과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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