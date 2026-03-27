신한은행, 법인 여신 심사에 생성형 AI 적용, '여신심사지원 Agent' 도입

업종별 특화분석 엔진 구축으로 법인고객 맞춤형 금융지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 법인의 여신 업무에 생성형 AI를 적용한 '여신심사지원 Agent'를 도입했다고 27일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 법인의 여신 업무에 생성형 AI를 적용한 '여신심사지원 Agent'를 도입했다고 27일 밝혔다. [사진=신한은행]2026.03.27 dedanhi@newspim.com

'여신심사지원 Agent'는 신한은행이 축적해온 기업여신 분야 노하우와 데이터를 기반으로 기업 정보를 일관되게 분석하고, 여신 의견서 작성에 필요한 정보를 통합 제공하는 시스템이다. 이 시스템은 직원의 간단한 조작만으로 업체현황, 재무정보, 산업동향 등 기본 정보는 물론 여신 신청 내용, 최근 매입·매출 흐름, 담보 회수가치, 금융거래 현황, 기술 경쟁력 등 다양한 요소를 종합적으로 반영해 기업 분석 결과를 제공한다.

영업점 직원은 이를 통해 기업 정보를 신속하게 파악하고 여신 의견서 작성 업무를 보다 효율적으로 수행할 수 있게 됐다.

신한은행은 동일한 재무지표라도 산업별 특성에 따라 해석이 달라질 수 있는 점에 착안해 업종별 맞춤형 분석이 가능한 '특화분석 엔진'을 자체 구축했다. 제조업, 소프트웨어 개발 공급업 등 12개 주요 산업에 대해 업종 특성을 반영한 재무 분석 로직을 적용해 기업 분석의 정확도를 높였다.

특히 이번 시스템은 대규모 언어모델(LLM)에만 의존하지 않고, 신한은행이 축적한 기업분석 경험과 데이터를 함께 반영해 실무 적용성과 분석의 신뢰도를 높인 것이 특징이다. 이를 통해 영업점 직원들은 반복적인 데이터 정리 업무를 줄이고, 기업 고객별 특성에 맞는 금융 솔루션 제안에 더욱 집중할 수 있을 것으로 기대된다.

신한은행 관계자는 "여신심사지원 Agent는 AI의 신속한 데이터 분석 역량과 직원의 전문적인 판단 역량을 결합한 시스템"이라며 "앞으로도 지속적인 고도화를 통해 기업 고객에게 보다 신속하고 차별화된 금융 서비스를 제공해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com