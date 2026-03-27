신한은행, KBO 구단 성적과 우대금리 혜택 결합한 'KBO 리그 적금' 출시

'2026 신한 SOL KBO 리그 적금' 응원팀 성적 따라 최고 연 1.5%포인트

리그 개막일 맞춰 디지털 야구 플랫폼 '쏠야구'도 개편, 다양한 혜택도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 '2026 신한 SOL KBO 리그' 개막에 맞춰 구단 성적과 우대금리 혜택을 결합한 '2026 신한 SOL KBO 리그 적금'을 출시했다고 27일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 '2026 신한 SOL KBO 리그' 개막에 맞춰 구단 성적과 우대금리 혜택을 결합한 '2026 신한 SOL KBO 리그 적금'을 출시했다고 27일 밝혔다. [사진=신한은행]2026.03.27 dedanhi@newspim.com

'2026 신한 SOL KBO 리그 적금'은 개인 및 개인사업자 고객 누구나 가입할 수 있는 1년 만기 자유적립식 적금상품으로, 월 최대 50만원까지 납입할 수 있다. 고객이 선택한 KBO 리그 응원팀의 성적과 디지털 서비스 참여 실적에 따라 기본이자율 연 2.5%에 우대이자율 최대 연 2.5%포인트를 더해 최고 연 5.0%의 금리가 적용된다.

우대금리는 ▲응원팀 성적에 따라 최고 연 1.5%포인트(한국시리즈 우승 시 연 1.5%, 한국시리즈 진출 시 연 1.0%, 포스트시즌 진출 시 연 0.5%) ▲신한 SOL뱅크 'SOL 판타지야구' 참여 시 최고 연 0.5%포인트 ▲신한은행 입출금통장으로 6개월 이상 급여 또는 연금 수령할 경우 연 0.5%포인트가 적용된다.

신한은행은 KBO 리그 개막일에 맞춰 디지털 야구 플랫폼 '쏠야구'를 개편한다. '쏠야구'는 야구 관련 퀴즈, 승부예측, 올스타 팬투표 등 다양한 참여형 콘텐츠를 제공하는 플랫폼으로, 예·적금 등 금융거래 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하고 경기 입장권 혜택 대상도 7개 구단으로 확대한다.

'2026 신한 SOL KBO 리그' 선수 성적 데이터를 기반으로 이용자가 직접 팀을 구성해 경쟁하는 게이미피케이션 서비스 'SOL 판타지야구'도 28일 개막에 맞춰 선보인다.

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