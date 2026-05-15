李대통령 만난 '노벨상' 하윗 교수 "정부가 반드시 민간 기업 혁신 장려하고 지원해야"

李대통령, 하준경 수석의 스승 하윗 교수 접견

"유능한 제자 덕에 국정에 큰 도움…올해 1분기 성장률 세계에서 제일 높아"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 15일 하준경 청와대 경제성장수석의 스승인 노벨 경제학상 수상자 피터 하윗 미국 브라운대학교 명예교수를 만나 "유능한 제자를 키워 대한민국 국정에 큰 도움이 되고 있다"면서 "(하 수석이) 대한민국 경제 성장을 직접 관할하고 있는데, 교수님이 평소 가르쳐준 전략대로 혁신을 통한 성장에 주력하고 있다"고 인사했다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 하윗 교수와 접견을 갖고 이같이 말했다. 하윗 교수는 혁신이 경제성장의 핵심 동력임을 이론적으로 정립한 세계적 석학으로, 캐나다의 경제학자 조지프 슘페터가 확립한 '창조적 파괴'를 통한 지속적인 성장을 연구하며 현대적으로 재구성하고 수학적으로 입증한 공로로 지난해 노벨경제학상을 수상했다.

하 수석의 브라운대 박사학위 논문 지도교수였다.

이재명 대통령이 15일 청와대 본관에서 노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 미국 브라운대 명예교수를 만나 악수하며 인사를 나누고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "하윗 교수님이 하 수석을 통해서 간접 지도해준 덕에 대한민국이 전 세계에서 올해 1분기 성장률이 제일 높다"고 말했다.

이어 하윗 교수가 "제 책임인지, 제 기여인지 매우 기쁘게 받아들이겠다"고 호응하자 이 대통령은 "기여가 확실하다"고 강조했다.

우리나라 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 1.694%로, 세계 주요국 중 1위를 차지했다.

하윗 교수는 "이 대통령의 지도력 하에서 한국은 성장 중심의 정책을 채택해 왔고 저와 평생 동반자로 같이 연구를 해온 노벨경제학상 수상자인 필립 아기옹 교수가 주장했던 혁신 기반 경제성장 전략과 밀접하게 수행하고 있는 것으로 보인다"며 "제 제자인 하 수석이 한국에서 제가 가르친 대로 잘 이행하고 있다고 들어서 정말 기쁘다"고 했다.

하윗 교수는 특히 "한국은 인공지능(AI)과 반도체, 첨단 기술 산업 분야를 선도하는 혁신 국가로 세계적 최전선에 서 있고, 기술적 경계를 빠르게 확장해 나가고 있다"며 "한국은 수십 년간 한국 경제 성장을 이끌어온 대기업들 또한 현재의 성과에 안주하지 않고 지속적으로 높은 수준의 혁신을 이어가고 있다"고 짚었다.

한국의 GDP 대비 연구개발(R&D) 지출 기준이 세계에서 두 번째로 높다는 점도 높게 평가했다.

하윗 교수는 "경제 성장은 민간 기업의 혁신 활동을 장려하고 조정하는 적극적인 정부의 정책 없이는 절대로 자동적으로, 저절로 이뤄지지 않는다. 반드시 정부가 어느 정도는 지원을 해줘야 한다"며 "이 대통령의 지도 아래 창조적 파괴의 주역인 경제성장의 핵심 동력인 스타트업과 중소기업에 재정 지원을 강화하고 있는 것을 정말 긍정적이라고 생각한다. 나아가 성장의 혜택이 포용적으로 확산되는 합리적 정책을 마련한다는 점이 정말 인상깊다"고 했다.

하윗 교수는 이밖에도 한국이 건전한 재정기조를 유지하면서 재정 적자를 최소화하고 있을 뿐 아니라 물가 성장 목표를 잘 조정하고 있다고 판단했다.

하윗 교수는 "현재 불안정하고 불확실한 글로벌 환경 속에서도 한국이 인상적인 성과를 거두고 있고, 전 세계 각국이 여러 가지 역풍을 겪고 있음에도 세계에서 한국만큼 성공적으로 그 역풍을 헤쳐나가는 국가는 많지 않다"며 "이 대통령의 리더십 덕분이라고 생각한다"고 말했다.

이 대통령은 이어 하윗 교수와 비공개로 대화를 이어가면서 한국 경제의 대도약 방안과 혁신 성장전략에 관한 제언을 들었다.

이날 접견에는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 강훈식 대통령비서실장, 김용범 정책실장, 하 수석, 문진영 사회수석 등이 참석했다.

the13ook@newspim.com