전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.30 (월)
KYD 라이브
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

"비에이치아이, 글로벌 복합화력·원전 수혜 '목표가 14만원'" - 맥쿼리

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 맥쿼리증권은 30일 비에이치아이(BHI)에 대해 글로벌 복합화력발전(CCGT) 설비 증설 및 한국과 미국에서의 의미 있는 원전 보조기기(BOP) 옵션 가치가 존재한다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 14만원으로 제시했다.

이재서(Jaeseo Lee) 맥쿼리증권 연구원은 "배열회수보일러(HRSG) 핵심 공급 업체인 비에이치아이는 글로벌 복합화력발전 설비 증설의 직접적 수혜 기업"이라며 "고효율 가스화력 발전에 대한 투자가 가속화되면서 HRSG 수요도 가파른 회복세를 보이고 있기 때문"이라고 설명했다.

그는 이어 "현재 전 세계적으로 약 200GW 규모의 프로젝트가 건설 중이며, 추가로 약 350GW 규모의 개발 파이프라인이 대기하고 있는 만큼 다년간의 HRSG 수요가 예상된다"며 "공급업체 재편이 우호적인 환경을 지속적으로 뒷받침하는 가운데, 조달 협상력 강화와 원가 효율성 개선에 힘입어 마진 역시 확대될 것으로 전망한다"고 덧붙였다.

비에이치아이 로고. [사진=비에이치아이]

이 연구원은 "비에이치아이의 원전 BOP 사업은 구조적으로 더 높은 마진을 기반으로 점진적인 성장을 더해줄 수 있는 영역"이라며 "UAE 바라카 1~4호기와 미국 보글 3~4호기 등의 프로젝트를 통해 수행 역량을 입증해 왔으며, 이에 따라 글로벌 원전 부흥 국면에서 신뢰할 수 있는 공급업체로 자리매김하고 있고, 소형모듈원자로(SMR) 개발 가속화까지 맞물리고 있다"고 전했다.

그러면서 이 연구원은 지난해부터 비에이치아이의 주가가 큰 폭으로 상승했음에도 불구하고, 여전히 해당 종목의 매력이 높다고 판단했다.

이 연구원은 "올해 비에이치아이의 예상 자기자본이익률(ROE)은 45%로 업계 최고 수준을 기록할 것으로 전망된다"며 "올해 수주 잔고는 전년 대비 36% 추가 증가, 매출은 54% 성장할 것으로 예상된다며, 수익성 개선을 바탕으로 향후 3년간 주당순이익(EPS) 역시 두 자릿수 성장을 이어갈 것"이라고 내다봤다.

끝으로 그는 "비에이치아이의 현재 주가는 2027년 예상 실적 기준 PER 22배 수준에서 거래되고 있어 여전히 저평가 상태로 판단한다"며 "목표주가 14만원은 2027년 예상 EPS에 목표 PER 30배를 적용해 산출했으며, 이는 글로벌 피어 평균 대비 10% 프리미엄을 반영한 수준"이라고 설명했다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동