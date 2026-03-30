부산교육청, 급식관계자 대상 '폐질환 예방 종합계획' 시행

폐암 예방 및 일터 복귀 지원 방침

검진 지원 건강한 근무 환경 구축

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 급식관계자의 체계적인 건강관리와 지원을 위한 '급식관계자 폐질환 예방 종합계획'을 시행한다고 30일 밝혔다.

시교육청은 ▲폐암 예방 등 지원 강화 ▲건강한 일터 복귀 지원 ▲안전한 근무 환경 조성에 중점을 두고 추진할 방침이다.

급식관계자의 체계적인 폐질환 예방과 사후관리에 나선다. 올해 실비 전액을 지원하는 '1·2차 검진'과 3백만 원 내 실비를 지원하는 '3차 검진' 등 전국 최고 수준의 폐암 검진제도를 운영한다.

부산시교육청이 급식관계자의 체계적인 건강관리와 지원을 위한 '급식관계자 폐질환 예방 종합계획'을 시행한다. 사진은 부산시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

검진 결과 '폐암 매우 의심자', '폐암 확진자'의 분기별 건강 상태를 모니터링하는 등 사후관리에도 힘쓸 예정이다.

그간 진단서만으로 승인했던 '질병휴직'은 진단서와 소견서 동시 제출 시 소견서의 치료 기간 기준으로 휴직을 허가한다. 근로자에게 충분한 건강 회복 여건을 마련해 주기 위해서다.

폐암 확진자의 치료 후 건강한 일터 복귀 지원에도 나선다. 폐암 치료 후 복직 예정인 급식관계자는 직업환경의학과 전문의에게 '업무적합성 평가'를 받을 수 있도록 지원한다.

객관적이고 전문적인 의사 소견을 듣고, 안전한 복귀와 조리 업무를 수행할 수 있도록 1인당 10만 원 이내의 진료비를 지원한다.

근로자의 안정적인 복귀를 지원하기 위해 오는 9월부터 복직자 소속 학교에 최대 3개월간 업무 지원 인력 1명을 추가 배치한다. 이에 따라 복직자는 최대 3개월간 가열 조리 제외 등 업무를 조정받을 수 있다.

급식실 환기설비 개선 마무리 시점까지 폐암 확진자·완치자 대상 '전보특례제도'도 운영한다. 환기설비 개선 완료 학교 등에 우선 전보해 근로자 건강을 보호할 방침이다.

안전한 근무 환경 조성을 위한 급식실 환기설비와 작업환경 개선에도 박차를 가한다. 급식실 환기설비 단독 개선은 올해 여름방학까지 마무리한다.

그 외 급식실 (재)현대화 등과 연계한 환기설비 개선은 연차별 별도 계획에 따라 시행할 예정이다. 또한, 현장에서 환기설비를 제대로 사용할 수 있도록 개선 후 현장 교육도 강화해 나간다.

급식관계자의 근골격계 질환 예방과 유해 물질 노출 최소화를 위한 '자동화 및 전기식 조리 기구' 지원도 확대한다.

'자동교반솥'은 지난해 17교에서 올해 28교로 지원을 대폭 늘린데 이어, 현장 만족도가 높았던 '조리 로봇'도 올해 추가 도입할 예정이다. 솥·취반기·부침기·오븐기 등 가스식 조리 기구는 전기식으로 연차별 교체한다.

김석준 교육감은 "급식관계자 건강 보호와 일터 복귀, 근무 환경 개선을 종합적으로 관리할 체계를 구축하게 됐다"며 "근로자 건강을 보호하고, 안전한 일터를 조성하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com