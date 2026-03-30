에스트래픽, AI·라이다 기반 '스마트 진입제한 시스템' 상용화

신월여의·서부간선 지하도로에 99.13% 검지율 기록

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 교통 IT 솔루션 선도기업 에스트래픽은 서울시 신월여의 및 서부간선 지하도로에 국내 최초로 '스마트 진입제한 안내시스템'을 구축했다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 2021년 개통한 신월여의지하도로와 서부간선지하도로는 높이 제한 3m의 소형차 전용도로임에도 운전자의 인식 부족과 네비게이션 안내 오류 등으로 대형차가 진입해 사고가 반복적으로 발생해왔다. 서울시는 이러한 고질적 문제를 해결하기 위해 첨단 기술을 활용한 스마트 진입제한 시스템 구축에 나섰다.

이번에 도입된 시스템은 단순한 경고 장치를 넘어 고성능 3D 라이다(LiDAR)와 레이저 스캐너를 결합한 딥러닝 기반 AI 기술을 적용했다. 진입 제한 차량을 cm 단위의 정밀도로 식별하고 디지털 전광판 및 지향성 스피커를 통해 즉각적인 우회 경로를 제공하는 것이 특징이다.

서부간선 스마트 진입 시스템. [사진=에스트래픽]

특히 주·야간 360회에 걸친 가혹한 실증 테스트에서 99.13%라는 높은 검지 정확도를 기록하며 기술적 완성도와 신뢰성을 입증했다. 에스트래픽은 설계부터 시공, 시스템 통합(SI)까지 전 과정을 성공적으로 수행하며 차세대 지능형 교통체계(ITS) 시장에서의 지배력을 공고히 했다.

서울시는 이번 시스템 도입으로 대형 사고 예방과 시설물 보호는 물론 교통 흐름 개선을 통한 사회적 비용 절감 효과까지 거둘 것으로 내다보고 있다.

에스트래픽 관계자는 "이번 구축 사례는 단순한 교통 관리를 넘어 스마트시티의 안전을 책임지는 핵심 디지털 인프라로서의 가치를 증명한 것"이라며 "국내 최초 타이틀을 확보한 검증된 기술력을 바탕으로 국내외 스마트 트래픽 솔루션 시장 점유율을 가속화하고 기업 가치를 극대화하겠다"고 강조했다.

nylee54@newspim.com