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에스트래픽, AI·라이다 기반 '스마트 진입제한 시스템' 상용화

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신월여의·서부간선 지하도로에 99.13% 검지율 기록

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 교통 IT 솔루션 선도기업 에스트래픽은 서울시 신월여의 및 서부간선 지하도로에 국내 최초로 '스마트 진입제한 안내시스템'을 구축했다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 2021년 개통한 신월여의지하도로와 서부간선지하도로는 높이 제한 3m의 소형차 전용도로임에도 운전자의 인식 부족과 네비게이션 안내 오류 등으로 대형차가 진입해 사고가 반복적으로 발생해왔다. 서울시는 이러한 고질적 문제를 해결하기 위해 첨단 기술을 활용한 스마트 진입제한 시스템 구축에 나섰다.

이번에 도입된 시스템은 단순한 경고 장치를 넘어 고성능 3D 라이다(LiDAR)와 레이저 스캐너를 결합한 딥러닝 기반 AI 기술을 적용했다. 진입 제한 차량을 cm 단위의 정밀도로 식별하고 디지털 전광판 및 지향성 스피커를 통해 즉각적인 우회 경로를 제공하는 것이 특징이다.

서부간선 스마트 진입 시스템. [사진=에스트래픽]

특히 주·야간 360회에 걸친 가혹한 실증 테스트에서 99.13%라는 높은 검지 정확도를 기록하며 기술적 완성도와 신뢰성을 입증했다. 에스트래픽은 설계부터 시공, 시스템 통합(SI)까지 전 과정을 성공적으로 수행하며 차세대 지능형 교통체계(ITS) 시장에서의 지배력을 공고히 했다.

서울시는 이번 시스템 도입으로 대형 사고 예방과 시설물 보호는 물론 교통 흐름 개선을 통한 사회적 비용 절감 효과까지 거둘 것으로 내다보고 있다.

에스트래픽 관계자는 "이번 구축 사례는 단순한 교통 관리를 넘어 스마트시티의 안전을 책임지는 핵심 디지털 인프라로서의 가치를 증명한 것"이라며 "국내 최초 타이틀을 확보한 검증된 기술력을 바탕으로 국내외 스마트 트래픽 솔루션 시장 점유율을 가속화하고 기업 가치를 극대화하겠다"고 강조했다.

nylee54@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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