iM증권, AI 기반 미국 주식 분석 서비스 'AI 리서치' 오픈

"투자자가 선택한 종목 기반의 맞춤형 정보 제공 가능"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = iM증권은 30일 미국 주식 투자 콘텐츠 고도화를 위해 'AI 리서치' 서비스를 출시한다고 밝혔다.

iM증권에 따르면 이번 서비스는 투자자에게 개인화된 미국 주식 투자 정보를 제공하기 위해 도입된 것으로, 인공지능(AI)을 통해 투자자가 선택한 종목 기반의 투자 정보를 선별하고 분석해 실시간으로 제공한다.

서비스는 미국 주식 시장에 상장된 전 종목을 대상으로 하며, AI가 투자에 결정적인 영향을 미치는 11가지의 핵심 테마를 실시간으로 모니터링하고 분석한다.

[사진=iM증권]

AI속보를 통해 실적·배당·인수합병(M&A)·공급계약 등 핵심 정보를 빠르게 제공하며, AI속보 어닝콜을 통해서는 방대한 양의 실적 발표 자료 중 투자자가 반드시 알아야 할 포인트를 요약해 준다. AI시그널포착을 통해서는 갑작스러운 주가의 변동이 발생하는 경우 원인과 이벤트 등을 즉시 분석해 제공한다.

iM증권에 계좌를 보유한 투자자는 별도의 비용 없이 서비스를 사용할 수 있으며, iM증권 MTS와 HTS의 해외주식 투자 정보 메뉴를 통해 확인할 수 있다. PUSH 알림을 설정하면 중요한 분석 내용을 실시간 알림으로 받아볼 수도 있다.

iM증권 관계자는 "미국 주식 투자자의 투자 판단에 도움을 드릴 수 있는 맞춤 정보를 제공하기 위해 이번 서비스를 도입했다"며 "투자 정보를 구하기 어려웠던 중소형주에 대한 분석 정보도 받을 수 있기에 투자 결정에 유용한 수단이 될 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com