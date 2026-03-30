대전시, 소상공인 임대료 3년 연속 지원...최대 30만 원

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 소상공인의 고정비 부담을 완화하기 위해 '소상공인 임대료 지원사업'을 3년 연속 추진한다고 30일 밝혔다.

이번 사업은 공고일 기준 대전시에서 1년 이상 사업장을 임차해 운영 중인 소상공인을 대상으로 하며, 연 매출액이 8000만 원 미만인 업체가 신청할 수 있다.

이장우 대전시장이 전통시장을 찾아 상인들을 격려하고 있다. [사진=대전시] 2024.09.13 nn0416@newspim.com

신청은 30일부터 예산 소진 시까지 온라인으로 진행되며, 선착순 접수 방식으로 운영된다. 제출 서류에 대한 적격 여부를 확인한 뒤 지원금이 신속하게 지급될 예정이다.

지원 금액은 업체당 최대 30만 원이며, 총 9400여 곳의 소상공인이 혜택을 받을 것으로 전망된다.

자세한 사항은 대전시 중소기업지원 포털 '대전비즈'를 통해 확인할 수 있으며, 신청 방법 및 기타 문의는 대전일자리경제진흥원에서 안내받을 수 있다.

한편 대전시는 2024년부터 전국 최대 규모의 소상공인 임대료 지원사업을 지속적으로 추진해 왔으며, 지난해까지 누적 약 1만 9000곳의 소상공인이 지원을 받았다.

박제화 대전시 경제국장은 "대내외 경제 불확실성 속에서 어려움을 겪는 소상공인들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역경제의 근간인 소상공인을 위한 촘촘한 지원 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

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