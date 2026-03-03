대전시, 청년성장프로젝트 참가자 모집...상담부터 취업까지

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 청년 구직활동 지원 및 쉬었음 전환 예방 프로그램인 '2026년 청년성장프로젝트'의 참가자를 모집한다고 3일 밝혔다.
대전시와 대전일자리경제진흥원이 24년부터 3년 연속 고용노동부 공모에 선정돼 운영 중인 청년성장프로젝트는 15~39세 청년을 위한 열린 취업 지원 사업이다. 청년카페를 거점으로 초기상담, 맞춤형 프로그램, 고용정책 연계 등을 종합적으로 지원한다.
청년카페 '대전일자리지원센터'는 청년들이 일상적으로 머물며 휴식과 소통을 즐길 수 있도록 라운지, 전문 상담실 등을 갖추고 있으며, 자격 보유 청년 코디네이터가 상주해 원스톱 취업 상담·고용정책 연계 서비스를 제공한다.
교육 프로그램은 ▲상설과정(진로탐색, 취업 지원, AI역량 강화) ▲비상설 과정(원데이클래스 등)으로 이원화해 청년들이 필요에 따라 유연하게 참여할 수 있도록 구성했다.
자세한 내용은 대전청년카페 및 소셜네트워크(인스타그램: @dj_youthgrowth)를 통해 확인할 수 있으며, 참여를 희망하는 청년은 고용24에서 신청 가능하다.
그밖에 궁금한 내용은 대전일자리지원센터로 문의하면 된다.
박제화 대전시 경제국장은"청년성장프로젝트의 초기 상담과 프로그램 참여를 통해 많은 청년이 구직활동의 어려움을 이겨내고 성장의 발판을 마련했다"며 "금년도 사업도 내실 있는 운영을 통해 청년들의 든든한 디딤돌이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com