'기술주·ETF·채권' 담은 대통령실 고위직...자산 전략 '투자형' 전환

예금 증가 사유에 인세·ETF 평가이익…부동산 상승은 일부

엔비디아·알파벳·팔란티어, 복수 참모 가족 계정서 반복 등장

리플·비트코인·시바이누…다수 참모 가족 계정서 가상자산 투자도

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 올해 고위공직자 재산공개에서 대통령실 고위직 재산 증가의 주요 원천은 부동산 가격 상승이 아닌 소득과 금융수익인 것으로 나타났다. 자산 운용 포트폴리오도 부동산보다는 기술주, ETF(상장지수펀드), 채권 등 인컴형 등 다양한 투자전략으로 구성됐다.

정부공직자윤리위원회가 지난 26일 공개한 '2026년 정기재산변동신고사항'에 따르면 이재명 대통령과 대통령비서실 주요 참모들의 예금 증가 사유에는 인세·급여·퇴직금·이자소득과 함께 ETF 평가이익, 유가증권 매각대금이 포함됐다. 늘어난 자금은 예금에 머물지 않고 ETF·펀드 등 간접투자 상품과 미국 기술주 중심의 해외주식, 맥쿼리인프라와 RP(환매조건부채권) 등 인컴형 자산으로 재배치된 것으로 나타났다.

이 대통령의 신고 재산은 49억7721만원으로 전년보다 18억8807만원 늘었다. 수내동 양지마을금호아파트 공시가격 상승으로 건물 가액이 19억4610만원에서 23억원으로 증가했지만 예금 증가폭이 더 컸다. 예금은 15억8398만원에서 30억6413만원으로 불어났고, 예금 증가 사유로 '인세, 급여, ETF 평가이익 등'이 신고됐다. 저작재산권 항목에는 출판물 저작권 소득금액 15억6060만원이 별도로 신고됐다. 부동산 평가액 상승이 재산 증가의 한 축이라면 다른 한 축은 소득과 ETF 평가이익으로 풀이된다.

[AI 그래픽=양태훈 기자]

하정우 AI미래기획수석은 재산 증가와 함께 포트폴리오 재배치가 동시에 나타난 사례다. 재산은 28억원에서 42억원으로 13억원 늘었다. 예금 증가 사유에는 '직전 직장 퇴직금 수령, 상장 및 비상장 주식 매각대금 중 상당 비율 예금, IRP·ETF·MMF 펀드 상품 가입 등'이 기재됐다. 증권 잔액은 8억원에서 3940만원으로 줄었고, 변동 사유에는 '보유 개별 국내 기업 주식 및 비상장 주식 전량 매각, ETF 매입'이 포함됐다. 퇴직금 유입 이후 국내 개별주를 정리하고 ETF와 현금성 자산으로 이동한 흐름으로 풀이된다.

하준경 경제성장수석도 유사한 경로를 보였다. 예금 증가 사유에 '급여, 이자소득, 유가증권 매각대금 중 저축액, 펀드 및 ETF 평가액 증가분'을 명기했고, SK텔레콤·SK스퀘어·네오팜·롯데케미칼 등 기존 보유 상장주식은 모두 정리돼 증권 잔액이 0원이 됐다. 소득 유입 이후 개별주보다 간접투자 상품과 예금으로 이동하는 패턴이 이 대통령과 하정우·하준경 수석에게서 공통적으로 확인된다.

류덕현 재정기획보좌관·김정우 국정상황실장·이규연 홍보소통수석은 같은 대통령실 내에서도 자산 증가 경로가 달랐다. 류 보좌관은 '저축금액 증가 및 이자 발생'과 '주식가격 상승', 김 실장은 '이자 수익, 저축, 평가액 변동', 이 수석은 '안심경영개인투자조합 19호 채권 회수, 퇴직연금 및 개인연금 증가'를 각각 신고했다. 동일한 재산 증가라도 이자·저축, 주가 상승, 채권 회수와 연금 적립 등 요인이 다르게 작용한 것으로 나타났다.

◆ 대통령실 자산 배치, '기술주·배당·ETF' 3축으로

정기재산변동신고사항에 나타난 금융자산 항목을 세분화하면 대통령실 포트폴리오는 미국 기술주형·인컴형·분산형 세 유형으로 읽힌다.

먼저, 미국 기술주형은 배우자·자녀 계정에서 두드러진다. 특히 여러 참모 가족 계정에는 엔비디아·알파벳·팔란티어가 공통적으로 등장했다. 구체적으로 전성환 경청통합수석 가족 계정에는 애플·알파벳·엔비디아·넷플릭스·메타가, 조성주 인사수석 가족 계정에는 알파벳·엔비디아·팔란티어테크놀로지스가 신고됐다. 박선아 국정기록비서관 배우자 계정과 김정우 국정상황실장 배우자 계정에도 엔비디아가 빠지지 않았다. 알파벳·아마존·테슬라·TSMC(ADR)·마이크로소프트가 각 계정에 함께 기재됐다. 개별 종목 구성은 달라도 AI·반도체·플랫폼이라는 축은 가족 계정 전반에서 반복되는 것으로 나타났다.

대통령실 전체가 미국 기술주 일변도인 것은 아니었다. 강훈식 비서실장 배우자 계정에는 포스코·녹십자·비상장주식 매일방송이, 이규연 홍보소통수석 배우자 계정에는 네오이뮨텍·카카오가, 류덕현 재정기획보좌관 본인 계정에는 삼성SDI·하나투어가 들어 있어 국내 개별주가 혼재한 사례도 확인됐다.



인컴형은 봉욱 민정수석 가족이 대표적이다. 본인·배우자·장녀 명의로 맥쿼리인프라를 합계 7만6119주 보유했고, 배우자 명의로 디투유 제8호·씨투유 제2호 투자조합 출자도 신고했다. 전성환 가족 계정에는 미국 모기지 리츠 AGNC인베스트먼트가, 조성주 가족 계정에는 외화수시 RP(환매조건부채권)가, 박선아 국정기록비서관 배우자 계정에는 RP·외화 RP가 포함됐다. 성장주와 함께 배당·이자 수익형 자산을 병행 보유하는 방식이다.

분산형 포트폴리오는 조한상 홍보기획비서관 계정에서 확인됐다. 엔비디아·알파벳 C·아이온큐 같은 미국 기술주에 더해 아이셰어즈 칠레 MSCI ETF·아이셰어즈 은현물 ETF까지 한 계정에 담겼다. 미국 기술주 중심에서 벗어나 원자재·신흥국·양자컴퓨팅으로 자산군을 넓힌 사례다.



◆ 가상자산, 다수 포트폴리오서 포착…매입·매도는 엇갈려

가상자산은 다수의 대통령실 고위직 포트폴리오에서 운용되고 있는 것으로 확인됐다. 이재명 대통령 장남 계정에는 엑스알피(리플) 1만5088.49079012개와 테더 3.41851336개가 새로 잡혔고, 변동 사유는 '거래소 내 매입'이었다. 가상자산 가액은 4105만원으로 신고됐다. 박선아 국정기록비서관 가족 계정에도 가상자산이 포함됐다. 배우자 계정에는 비트코인과 이더리움피오더블유 등이, 장남 계정에는 비트코인·이더리움·트론이 기재됐다. 문진영 사회수석 장남 계정에도 비트코인·시바이누·이더리움클래식 등이 포함됐다.

[AI 그래픽=양태훈 기자]

반면 김용범 정책실장 장남 계정은 가상자산의 성격을 다르게 보여준다. 이 계정에는 솔라나와 이더리움이 기재됐지만 변동 사유는 '매도 처분'이었다. 종전 1422만원 수준이던 가상자산 가액은 2000원만 남아 사실상 대부분 정리된 상태였다. 같은 가상자산이라도 신규 매입 사례와 매도 정리 사례가 함께 나타난 셈이다.

정기재산변동신고사항에서 드러난 범위 안에서 보면 가상자산은 본인 계정보다 가족 계정에서 더 자주 포착되지만, 이를 대통령실 전체의 일률적인 자산 배분 공식으로 보기는 어렵다. RP나 배당형 자산 역시 본인 명의뿐 아니라 배우자 계정에서 함께 확인되고, 맥쿼리인프라처럼 가족이 분산 보유한 사례도 있다.

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