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청주무형유산전수교육관 개관…"1500년 예술혼, 시민 속으로"

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청주농악·태평무 등 7개 종목 전승 거점 본격 운영

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 유네스코 창의도시로 지정된 청주의 전통과 예술정신을 계승할 거점 시설이 문을 열었다.

청주시는 30일 청원구 내덕로 61번길 50(내덕동)에 조성한 '청주무형유산전수교육관' 개관식을 열고 본격 운영에 들어갔다..

청주무형유산전수교육관. [사진=청주시]2026.03.30 baek3413@newspim.com

연면적 2545㎡ 규모의 청주무형유산전수교육관은 교육동과 전시동 2개 동으로 구성됐다. 전수교육실, 연습실, 전시실, 세미나실 등을 갖춰 전통기술과 예능을 체계적으로 전승·교육할 수 있도록 조성됐다.

청주시문화산업진흥재단(청주문화재단)이 운영을 맡으며, 하반기부터 시민 체험 프로그램과 전수·전승 교육, 전통예술 아카이브 구축, 창작 연계 사업 등을 추진할 예정이다.

전수교육관에서는 국가무형유산 태평무(보유자 박재희)를 비롯해 충북 무형유산인 청주농악(보유단체 청주농악보존회), 석암제 시조창(보유자 이상래), 충청도 앉은굿(보유자 신명호), 궁시장(보유자 양태현), 소목장(보유자 김광환), 칠장(보유자 김성호) 등 7개 종목의 전수·전승 프로그램이 운영된다.

이와 함께 충북 무형유산 대목장(보유자 이연훈)은 문의문화유산단지 내 '청주대목전수교육관'에서 전통의 맥을 이어간다.

청주문화재단은 인접한 청주공예창작지원센터와 연계해 명소화 전략을 추진, 유네스코 창의도시 청주가 공예와 민속예술 분야의 국제적 중심지로 자리매김하도록 할 방침이다.

이범석 청주시장은 "청주무형유산전수교육관은 선조들의 지혜가 담긴 무형유산을 보존하는 요람이자, 시민들이 일상 속에서 전통의 멋을 즐기는 문화 쉼터가 될 것"이라며 "지역 문화 정체성을 강화하는 핵심 거점으로 운영해 나가겠다"고 밝혔다.

 

baek3413@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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