AI승강기 사고·마약 탐지·돼지열병 대응…안전기술 개발 추진

행안부·과기정통부, 긴급대응연구 3건 추진

3월 30일부터 연구기관 공모 착수

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부와 과학기술정보통신부는 '국민생활안전 긴급대응연구' 사업을 통해 승강기 사고 예방, 마약류 탐지, 아프리카돼지열병(ASF) 조기 탐지 등 국민 생활안전에 직결된 신규 연구과제 3건을 추진한다고 30일 밝혔다.

'국민생활안전 긴급대응연구(2단계·2025~2029년)'는 재난·안전 문제를 과학기술로 신속히 해결하고, 연구 성과를 현장에 적용해 재발을 방지하는 것을 목표로 한다. 정부는 올해 초 중앙부처와 지방정부로부터 접수한 28건의 현안 가운데 전문가 검토를 거쳐 3개 과제를 최종 선정했다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

첫 번째 과제는 침수·지진 등 재난 상황에서 승강기 사고를 예방하기 위한 '인공지능(AI) 기반 비상 대피 및 자동 복귀 시스템' 개발이다. 인공지능이 건물 저층부 침수 여부와 지진 피해 수준을 분석해 위험층 운행을 자동 통제하고, 승객을 안전층으로 이동시키는 기술이다. 해당 기술이 적용되면 재난 상황에서도 승강기가 스스로 판단해 승객 대피를 유도함으로써 인명 피해를 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

두 번째 과제는 국제우편을 통한 마약 밀반입을 차단하기 위한 '복합 X-선 기반 마약 탐지 고도화 기술'이다. 기존 장비가 외형 판독에 그쳤다면, 후방산란 기술을 활용해 마약과 같은 유기물질을 보다 정밀하게 식별할 수 있도록 한다. 여기에 인공지능 학습을 결합해 자동 탐지 정확도를 높이고, 외산 장비 의존도를 낮추는 효과도 기대된다.

세 번째 과제는 아프리카돼지열병 등 고병원성 가축전염병 확산을 막기 위한 '비접촉 이상 징후 조기 탐지 시스템'이다. 센서와 고해상도 카메라로 가축의 체온, 활동량, 사료 섭취 패턴 등을 실시간 수집하고, 인공지능이 이를 분석해 이상 징후를 조기에 감지하는 방식이다. 이를 통해 사전 격리 중심의 방역체계를 구축해 대규모 살처분 피해를 줄이는 데 기여할 전망이다.

이번 과제 수행을 위한 연구기관 공모는 3월 30일부터 4월 29일까지 진행된다. 선정된 기관에는 2년간 약 9억 원 규모의 연구개발비가 지원된다.

오대현 과학기술정보통신부 미래전략기술정책관은 "이번에 추진하는 과제는 국민의 일상과 안전을 위협하는 긴급 사안에 신속하게 대응하기 위해 추진된다"라며 "국민이 일상에서 체감하는 재난·안전 문제에 대해 과학기술 기반의 신속한 해결 방안을 마련하고, 연구 성과가 현장에 실제 적용으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.

서주현 행정안전부 안전정책국장은 "현장의 실질적인 수요를 반영하여 추진하는 이번 긴급대응연구가 기술개발에 그치지 않고 국민이 체감할 수 있는 일상생활 안전으로 이어지도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

abc123@newspim.com